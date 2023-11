Allegro Black Weeks: Elektronika, ubrania i kosmetyki taniej nawet do 50%!

Promocyjne oferty Allegro Black Weeks

możne oznaczać tylko jedno – jeszcze więcej promocyjnych ofert! Aż do 30 listopada znajdziecie na Allegro tysiące promocji sięgających nawet do 50%! To idealna okazja, żeby zrobić prezenty sobie i swoim najbliższym. Oferty możecie przeglądać w takich kategoriach, jak odzież, obuwie i dodatki oraz elektronika. I wiele innych! Niektóre z nich znikają w ekspresowym tempie, nie przegapcie więc swojej szansy.Aby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto użyć aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem.Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Mówią, że żadna inna konsola nie potrafi tyle, co PlayStation 5. Oferuje bowiem ogromną moc, błyskawiczną responsywność i jakość rozgrywek w 4K. Ale obraz to dopiero połowa wrażeń. Drugą połowę stanowi dźwięk. PlayStation 5 potrafi przenieść w samo serce wydarzeń i urealnić wszystkie przygody graczy. Na deser pozostaje technologia śledzenia promieni, która bezbłędnie odwzorowuje cienie i odbicia światła, zmieniając oprawę graficzną gier. Z tą konsolą doświadczycie prawdziwego realizmu. Szczegółowe dane na temat oferty znajdziecie POD LINKIEM iPad z wyświetlaczem Retina o przekątnej 10,2 cala to idealne narzędzie zarówno do pisania wiadomości, przeglądania internetu, korzystania z aplikacji, jak i grania w gry, które działają płynnie dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Bogactwo detali obrazu sprawia, że iPad sprawdza się też jako ekran do oglądania filmów i seriali, a technologia True Tone dopasowuje wyświetlany obraz do temperatury barw w otoczeniu, co zapewnia maksymalny komfort przy każdym świetle. Urządzenie posiada także aparat z szerokokątnym obiektywem, który umożliwia robienie zarówno autoportretów, jak i grupowych zdjęć w najwyższej jakości. Bateria wystarcza na cały dzień pracy. Wszystkie szczegóły znajdziecie POD LINKIEM.Liczne komentarze na Allegro wskazują, że to mogą być Wasze najlepsze słuchawki bezprzewodowe. Jabra Elite 4 Active chwalone są za stabilną pozycję w uchu, a także czystość dźwięku. Słuchawki sprawdzają się zarówno do słuchania muzyki, podcastów i innych treści audio – nawet podczas aktywności fizycznych – jak i prowadzenia rozmów telefonicznych. Są w dodatku pyło- i wodoszczelne. Jedno ładowanie (ok 180 min) daje od 7 do 28 godzin pracy; 10 min wystarczy na godzinę działania. Najważniejsze parametry dostępne są w ogłoszeniu POD LINKIEM Ten zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 9 roku życia – dobra wiadomość jest taka, że górnego limitu nie ma. Znajdziecie tu część słynnego zamku Hogwart z klocków LEGO, którą można zburzyć, odwzorowując bitwę między Voldemortem a Harrym Potterem. Moduły zamku można również przestawiać, aby most znajdował się w innym niezapomnianym miejscu. Zestaw ten można łatwo połączyć z innymi elementami z serii i zbudować cały zamek Hogwart. Składający się z 730 elementów model ma po złożeniu 28 cm wysokości, 44 cm szerokości i 11 cm głębokości. Znajdziecie tu sześć minifigurek LEGO i figurkę Nagini. Minifigurki Harry'ego Pottera i Voldemorta mają różdżki z przyczepianymi elementami LEGO, które tworzą efekt rzucania zaklęcia, a Neville Longbottom ma miecz Gryffindora. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM Duetto+ to linia garnków marki Tefal, w których potrawy gotują się szybciej, a to oznacza mniej czasu spędzonego w kuchni. Garnki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu są odporne na korozję i zachowują swoją jasną barwę i połysk przez wiele lat. Szklane pokrywki umożliwiają kontrolowanie procesu gotowania, a widoczna wewnątrz garnka miarka ułatwia precyzyjne dodawanie składników. Garnków Duetto+ można używać na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych. W zestawie znajdują się trzy garnki o różnej pojemności wraz z pokrywkami oraz rondel. Wszystkie objęte są 10-letnią gwarancją. Promocyjną ofertę znajdziecie POD LINKIEM