Amerykanie ekranizują japoński bestseller o znikających kotach

Studio Sony Pictures przygotowuje anglojęzyczną wersję japońskiego filmuOryginał w reżyserii Akiry Nagai to ekranizacja japońskiego bestsellera autorstwa Genkiego Kawamury . Bohaterem książki jest młody mieszkający z kotem mężczyzna, który dowiaduje się, że zostało mu tylko kilka miesięcy życia. Chłopak podpisuje jednak pakt z diabłem: w zamian za zniknięcie jednej rzeczy na świecie będzie mógł otrzymać dodatkowy dzień. Każdy kolejny znikający obiekt będzie dla niego pretekstem do refleksji nad życiem, które przeżył.Scenariusz filmu ma napisać Kit Steinkellner ). Kawamura będzie jednym z producentów. Projekt powstaje we współpracy z japońską wytwórnią Toho.