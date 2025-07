Twórca "Avatara" zekranizuje... szalony bestseller fantasy?

Cameron zaadaptuje popularną powieść fantasy

"Diabły" – o czym opowiada powieść?

W niedawnej rozmowie z magazynem Empire, James Cameron uchylił rąbka tajemnicy na temat jednego ze swoich nadchodzących projektów. Piszemy "jednego z", bo – jak zaznacza portal World of Reel – poza kolejnymi częściami " Avatara " reżyser pracuje także nad epickim projektem osadzonym po II Wojnie Światowej ("Ghosts of Hiroshima"), nowym " Terminatorem " oraz animowaną antologią osadzoną w świecie " Avatara ". Dołączające właśnie do tej grupy "Diabły" są jednak projektem w zupełnie innym kluczu – dużo bardziej rozrywkowym i mniej zobowiązującym.– powiedział reżyser, wyznając także, że "Diabły" pochłonęły go do tego stopnia, że aż czytał je swojej żonie na głos.– dodał.Europa spogląda w otchłań. Szerzą się głód i zarazy, w każdym cieniu czają się potwory, a chciwi książęta są zainteresowani wyłącznie realizacją własnych ambicji. Jedno tylko jest pewne: elfy powrócą, a wtedy pożrą wszystkich. Czasem jedyne drogi ku światłu wiodą przez najczarniejszy mrok, a człowiek prawy nie waży się na nie wkroczyć. Taki właśnie sekret skrywa Kaplica Świętej Konieczności, ukryta głęboko w podziemiach cudownego Niebiańskiego Pałacu. Nie ma grzechów, których nie popełniliby tworzący jej trzódkę skazańcy i potwory, nie ma granic, których by nie przekroczyli, nie ma misji, której nie obróciliby w krwawą rzeź. A teraz nieszczęsny brat Diaz musi znaleźć sposób, by przekonać tych najgorszych z najgorszych do służby w szczytnej sprawie. Mają posadzić złodziejkę na trojańskim Wężowym Tronie i zjednoczyć rozdarty Kościół w obliczu nadciągającej apokalipsy. Kiedy udajesz się do piekła, warto mieć diabły za towarzyszy – możemy przeczytać w oficjalnym opisie wydawcy książki "Diabły".