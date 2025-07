Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Narnii" dla Netflixa. To już niedługo

"Opowieści z Narnii"

Kogo zobaczymy w nowej "Narnii" dla Netfliksa?

Wielkie ambicje Netflixa – premiera w kinach i budżet ponad 200 milionów

"Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu" z 2010 roku – zobacz zwiastun

Jeszcze kilka miesięcy temu nad filmem zbierały się ciemne chmury z powodu opóźnień i rozjazdów w terminarzach, co miało wpływ na przesuniecie zdjęć z lipca na wrzesień. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace nabierają rozpędu. Ekipy techniczne już przygotowują plan zdjęciowy, a Greta Gerwig ma do nich dołączyć zaraz po weneckiej premierze filmu " Jay Kelly Noaha Baumbach , w którym zagrała.Obsada wciąż owiana jest tajemnicą, co tylko podkręca emocje wokół produkcji. Jak dotąd oficjalnie potwierdzono udział Emmy Mackey Carey Mulligan , a w mediach krążą jeszcze takie nazwiska, jak Daniel Craig Saoirse Ronan . Choć Netflix milczy, wiele wskazuje na to, że większość obsady została już zakontraktowana.Zgodnie z planami " Siostrzeniec czarodzieja " będzie mieć nie tylko premierę na Netfliksie, ale również w kinie – film będzie wyświetlany przez dwa tygodnie w sieci kin IMAX w listopadzie 2026 roku.Według doniesień portalu Observer budżet filmu przekracza 200 milionów dolarów, co oznacza, że to jedna z najdroższych produkcji fantasy w historii Netflixa. Co więcej, platforma planuje zrealizować aż sześć części w uniwersum Narnii – niezależnie od dalszego zaangażowania Gerwig.