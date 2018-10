BBC FIRST już dostępny w Polsce!

Od2018 roku, kolejna marka premium z portfolio BBC Studios zadebiutowała w Polsce, jako kanał linearny poświęcony najlepszym brytyjskim serialom. Kanał, który jest wzbogacony o napisy w języku polskim i angielskim, zastąpił BBC HD i znajduje się w ofercie platform DTH, telewizji kablowych i operatów IPTV u boku obecnych już na polskim rynku kanałów: BBC Brit, BBC Earth, BBC Lifestyle, CBeebies i BBC World News. Dzięki wprowadzeniu BBC First widzowie w Polsce po raz pierwszy mogą cieszyć się wszystkimi globalnymi markami z portfolio BBC Studios.Kanał zadebiutował serią uznanych tytułów, w tym po raz pierwszy dostępnym w Polsce nagrodzonym nagrodą BAFTA serialemz udziałem Seana Beana ), który wciela się w rolę katolickiego księdza prześladowanego przez własną przeszłość. Jest to dramatyczna opowieść o odkupieniu, współczuciu i wybaczeniu.Wśród pozostałych godnych polecenia pozycji znajduje się nominowany do nagrody BAFTA serial kryminalny, w którym Nicola Walker ), jako detektyw policji odkrywa szokujące i głęboko skrywane tajemnice oraz walczy o sprawiedliwość dla ofiary dawno zamkniętej - choć nierozwikłanej - sprawy.Kolejna premierowa propozycja to wciągający i poruszający do żywego thriller psychologiczny Paula o niestabilnej emocjonalnie nauczycielce, której świat wymyka się spod kontroli po jednej nieprzemyślanej nocy.W ramówce znajduje się także oparta na prawdziwej historii miniseria, opowiadająca o próbie schwytania seryjnego mordercy i gwałciciela, który terroryzował Wielką Brytanię w latach 50-tych, oraz osadzony w Tanzanii serial- mroczna i tajemnicza opowieść z elementami science fiction z Elizabeth Debicki ) w roli głównej .Na BBC First zagościł też najnowszy sezon Jodie Whittaker w roli głównej.– mówi Jacek Koskowski, GM & VP BBC Studios w Polsce.BBC First oferuje widzom premiery najbardziej oczekiwanych nowych produkcji, ale także nowe sezony tych znanych i docenianych przez publiczność, jakczy. W ofercie nie zabrakło też miejsca dla pozycji dedykowanych dla całej rodziny jakczy