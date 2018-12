BIULETYN: "El reino" faworytem nagród Goya

Ogłoszono nominacje do nagród Goya , hiszpańskich odpowiedników Oscarów. Wielkim faworytem jest, który zdobył 13 nominacji. Niewiele gorsze szanse ma komedia, która otrzymała 11 nominacji. [za: The Hollywood Reporter]Paramount nie wprowadzi do kin horroru. Zamiast tego nowy obraz Ciarána Foya trafi od razu na platformę Netflix. [za: Collider]Ogłoszono laureatów Oscarów przyznawanych za nowe rozwiązania technologiczne i wynalazki zmieniające proces tworzenia filmów. Listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ . [za: Deadline] Octavia Spencer użyczą głosu bohaterom nowej animacji Pixara. Jest to historia dwóch nastoletnich elfów, którzy rozpoczynają wyprawę w celu sprawdzenia, czy na świecie wciąż jest magia. Premiera planowana jest na marzec 2020 roku. [za: The Hollywood Reporter] Steven Yeun zagra w jednym z odcinków. Producentem serialu jest Jordan Peele . [za: Collider]został zdobywcą prestiżowej nagrody im. Louisa Delluca dla najlepszego francuskiego filmu roku. W kategorii debiutów nagrodą podzieliły się. [za: The Hollywood Reporter]Aktorka Daphne Zuniga spróbuje swoich sił jako reżyserka pełnometrażowej fabuły. Jej pierwszy obrazem będzie niezależny thrillero kobiecie, która postanawia odbudować relacje rodzinne. Kilka dni po powrocie do domu w niewyjaśnionych okolicznościach ginie jej siostra. Cała rodzina jest w gronie podejrzanych. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. [za: Deadline] Valene Kane dołączyła do obsady serialu Garetha Evansa . 10-odcinkowy serial opowie o walce kilku gangów we współczesnym Londynie. DO konfliktu dochodzi, kiedy jeden z bossów zostaje zamordowany. [za: Deadline] George Gallo wyreżyseruje film na podstawie książki A.J. Benzy. Jest to historia kuzyna Benzy, delikatnego, dziewczęcego chłopaka próbującego poradzić sobie z własną seksualnością, który latem 1974 roku przebywał w jego domu, pod dachem, porywczego ojca będącego typem macho. [za: Deadline]