BIULETYN: "Rozczarowani" z kolejnymi sezonami

Netflix zamawia dwa kolejne sezony serialu animowanego. [za: The Hollywood Reporter] Evan Peters dołączył do obsady filmu. Jest to biografia piosenkarki Helen Reddy. Peters zagra jej męża i menadżera, który pomógł jej w drodze na szczyt. [za: Deadline] Djimon Hounsou zagra główną rolę w filmie. Będzie to biografia tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla Denisa Mukwege. Jest on dyrektorem medycznym Szpitala Panzi w Bukavu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Jako ginekolog specjalizuje się w leczeniu ofiar gwałtów zbiorowych, które rozpowszechniły się w czasie II wojny domowej w Kongu. [za: Deadline] Pablo Trapero i Felix Viscarret wyreżyserują dla HBO 8-odcinkowy serialBędzie to ekranizacja powieści Fernando Aramburu. Porażający obraz kilkudziesięciu ostatnich lat historii Kraju Basków – od połowy lat 80. do 2011 roku – stworzony z opowieści o losach członków dwóch baskijskich rodzin. Książka o ludzkim strachu, zniszczonych przyjaźniach i związkach, bezsilności wobec niekontrolowanej spirali terroryzmu, a w końcu także o wybaczeniu. [za: The Hollywood Reporter]Humorystyczna książkazostanie przerobiona na serial telewizyny. Jest to historia chłopaka, który jest artystycznym beztalenciem. Mimo to podstępem zdołał znaleźć się w akademii dla uzdolnionych muzyków i plastyków. [za: Deadline] Niko Guardado i Elle Paris Legaspi zagrają czwórkę z pięciorga rodzeństwa w serialu. Jest reboot serialu z lat 90.Nowa wersja będzie opowiadać o rodzeństwie Buendia, którzy będą musieli radzić sobie sami, kiedy ich rodzice zostaną deportowani do meksyku. [za: The Hollywood Reporter]