Bifor Nowe Horyzonty: MFF Nowe Horyzonty we Wrocław Fashion Outlet!

Festiwal Nowe Horyzonty to wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają kinomani w całej Polsce. Dla tych, którzy gorączkowo odliczają już dni do tego wyjątkowego wydarzenia, mamy coś specjalnego. W tym roku, w ramach działań biforowych, dwa pokazy filmowe odbędą się na terenie Wrocław Fashion Outlet – wieloletniego partnera MFF Nowe Horyzonty. Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć dzieło kultowego, hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara Ból i blask " już 2 lipca oraz nominowaną do Oskara, japońską animację " Mirai " – 9 lipca. Co jeszcze będzie się działo podczas tych specjalnych wieczorów? Sprawdźcie!Bliska relacja mody i kina sprawia, że Wrocław Fashion Outlet kolejny rok z rzędu jest sponsorem MFF Nowe Horyzonty. –– mówi Katarzyna Warzecha, Marketing Manager Wrocław Fashion Outlet. –Dlaczego warto należeć do Wrocław Fashion Club? Bo czeka Cię nie tylko wiele atrakcyjnych zniżek na zakupy, ale także dodatkowe bonusy. Tak jest właśnie w przypadku Biforu Nowe Horyzonty we Wrocław Fashion Outlet. –– dodaje Katarzyna Warzecha, Marketing Manager Wrocław Fashion Outlet.Oprócz pokazów, kinomani będą mogli już od 22 czerwca wziąć udział w konkursie w mediach społecznościowych centrum i wygrać karnety na cały MFF Nowe Horyzonty. W puli znajduje się 5 karnetów. Ale to nie wszystko, dodatkowo będzie można zostać właścicielem modnej torby lub nerki, wykonanych z recyklingowych materiałów, powstałych z leżaków, użytkowanych podczas poprzedniej edycji festiwalu.Dowiedz się więcej na: www.wroclawfashionoutlet.com/