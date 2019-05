Bilety ulgowe i zniżki do Multikina dla całej rodziny!

Z kartą Rodzina do Kina wszyscy członkowie rodziny mogą kupować bilety w ulgowej cenie. Każdy bilet to jeden punkt na koncie. Pięć uzbieranych punktów daje zestaw barowy gratis. Dziesięć punktów to darmowy bilet! Przypominamy, że kartę Rodzina do Kina można zamówić online albo kupić w kasie Multikina.Zbliża się Długi Dzień Dziecka (w Multikinie trwa od 31 maja do 2 czerwca!), który sprzyja familijnym seansom.to najnowsza aktorska wersja klasycznego filmu animowanego Disneya. Zapowiada się sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. Znajdzie się także coś dla wielbicieli coraz popularniejszych zabawek z serii UglyDolls. Dzieciaki na pewno z chęcią obejrzą film animowany poświęcony tym nietypowym pluszakom.to nie tylko świetna zabawa, ale także lekcja tolerancji.Mamy także świetną wiadomość dla najmłodszych wielbicieli Pokémonów. Do biletów zakupionych z kartą Rodzina do Kina nawidzowie dostaną gratis książeczkę wypełnioną zagadkami i łamigłówkami. Dzieciaki będą mogły złamać kod wraz z Pikachu, odnaleźć drogę w labiryncie, szukać ukrytych wyrazów, a nawet zagrać w sudoku. Multikino zacznie wydawać książeczki od 31 maja. Liczba książeczek jest ograniczona!Multikino przygotowało także przedpremierową gratkę dla miłośników zwierząt. Podczas Długiego Dnia Dziecka będzie można przedpremierowo obejrzeć najnowsze przygody Maksa i ekipy w filmie, czyli kontynuacji przebojowego hitu. W jakie tarapaty tym razem wpadną rezolutne zwierzęta?Multikino zaprasza wszystkie rodziny do korzystania z programu Rodzina do Kina, dzięki czemu zbliżający się Długi Dzień Dziecka pozwoli na tańsze oglądanie świetnych filmów w familijnym gronie.