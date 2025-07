Zobacz pierwszy zwiastun "Sentimental Value" Joachima Triera

"Sentimental Value" – zobacz pierwszy zwiastun

W jednej z głównych ról ponownie zobaczymy Renate Reinsve , gwiazdę poprzedniego filmu Triera – szeroko nagradzanego " Najgorszego człowieka na świecie ". Na ekranie występują także: Stellan Skarsgård Reinsve gra Norę, aktorkę, która od dawna nie ma kontaktu z ojcem, reżyserem Gustavem Borgiem ( Stellan Skarsgård ). Kiedy Gustav informuje ją, że planuje nakręcić film w ich rodzinnym domu i chciałby, by to ona zagrała główną rolę, Nora odrzuca propozycję. Ostatecznie rolę przejmuje amerykańska aktorka Rachel Kemp ( Elle Fanning ).W zwiastunie Fanning pyta Reinsve, dlaczego nie przyjęła tej roli. Reinsve odpowiada: "Mój ojciec to bardzo trudny człowiek".Zobaczcie, jak się zapowiada.W naszej recenzji przeczytacie m.in.:Całą recenzję znajdziecie