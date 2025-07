Już dziś rusza BNP Paribas Kino Letnie. Andrzej Pągowski stworzył kolekcjonerski plakat na 130-lecie kina

Celebrujmy 130 lat kina!

Rozpoczęcie festiwalu nastąpi dziś wieczorem jednocześnie we wszystkich trzech lokalizacjach: na sopockim Molo, w miasteczku filmowym przy zakopiańskich Krupówkach oraz w giżyckiej Ekomarinie. Przez całe wakacje na miłośników kina czeka ponad 140 wieczorów filmowych z bezpłatnymi seansami w najpiękniejszych kinach plenerowych w Polsce – codziennie w Sopocie i Zakopanem, a we wtorki i środy w Giżycku, gdzie filmy można oglądać również z zacumowanych jachtów. Projekcje rozpoczynają się tuż po zachodzie słońca – w Sopocie o godz. 22:00 w lipcu, a o 21:30 w sierpniu, natomiast w Zakopanem i Giżycku o godz. 21:30 w lipcu i o 21:00 w sierpniu.Tegoroczny festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane będzie wyjątkowy – nie tylko osiągnął właśnie pełnoletniość, ale przypada również na rocznicę powstania kina. Dokładnie 130 lat temu Bracia Lumière zorganizowali pierwszy pokaz filmowy w Paryżu, od którego rozpoczął się rozkwit sztuki filmowej, a kino stało się kluczowym elementem kultury masowej, przyciągając każdego roku przed ekrany setki milionów widzów na całym świecie.Jubileuszowy plakat z tej okazji stworzył uznany na świecie artysta grafik, twórca scenografii teatralnych i telewizyjnych, scenariuszy filmów i teledysków, jak również okładek wydawnictw płytowych, ilustracji książkowych, a przede wszystkim autor niemal 2000 plakatów wydanych drukiem od 1977 roku w Polsce i za granicą – Andrzej Pągowski Jego autorski plakat przygotowany z okazji 130 lat kina, w limitowanej edycji 130 sztuk będzie do wygrania m.in. w konkursach festiwalowych.Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów!BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jest jednym z najważniejszych filmowych wydarzeń lata, na stałe wpisanym w kalendarz polskich wakacji. Festiwal od wielu lat celebruje miłość do kina i zaprasza przez dwa miesiące na bezpłatne seanse filmowe w niezwykłych okolicznościach przyrody. To wyjątkowe doświadczenie, które cenią miłośnicy wszystkich gatunków filmowych.Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnieWszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.