Masz pomysł na film? Przyjdź do Szkoły Wajdy!

To nie jest kolejna szkoła filmowa. To miejsce gdzie rozwijasz swój film.

Dla kogo jest Szkoła Wajdy? Dla osób, które chcą:

Z kim będziesz pracować nad swoim filmem? Poznaj wykładowców

Nabór projektów trwa do 30 września 2025. Wybierz swoją ścieżkę!

Podczas kursu pracujesz z doświadczonymi twórcami nad rozwojem własnego filmu. Tutaj zobaczysz swoją historię na planie filmowym z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy, wypracujesz gotowy scenariusz, nauczysz się pitchować, masz także możliwość zrealizować swój film w Wajda Studio. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia i chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z filmem, możesz skorzystać z kursu realizowanego w formule online. Najciekawsze projekty rozwijane w Szkole prezentowane są podczas corocznego pitchingu WAJDA SCHOOL NEW TALENTS na Warszawskim Festiwalu Filmowym.W Szkole Wajdy swój początek miały nagradzane na festiwalach filmy fabularne takie jak m.in:i wiele innych, a także głośne dokumenty takie jak m.in:czy• rozwijać własny projekt filmowy,• wypracować lub dopracować swój scenariusz,• przygotować się do fabularnego lub dokumentalnego debiutu,• otrzymać wsparcie doświadczonych twórców,• nakręcić profesjonalną scenę,• dotrzeć do producentów, dystrybutorów i partnerów.W rozwoju Twojego projektu filmowego pomogą Ci tak znakomici twórcy jak: Wojciech Marczewski Sławomir Fabicki czy Maciej Marczewski . Jak pitchować swój projekt nauczy Cię Joanna Malicka, a jak go promować dowiesz się od Joanny Soleckiej. STUDIO PRÓB – kurs fabularny DOK PRO – kurs dokumentalny SCRIPT – kurs scenariuszowy DEVELOPMENT KREATYWNY – kurs dla młodych producentów ONLINE KAMERA – internetowy kurs dla początkującychKursy są realizowane w ramach Programu Edukacji Filmowej, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.