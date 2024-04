Bitcoin FilmFest już w ten weekend w Warszawie. Filmy, warsztaty i impreza! A od nas zniżki

Atrakcje "Bitcoin FilmFest: European Halving Party"

"Bitcoin FilmFest" – Co w programie?

POKAZ: sobota 20.04, godz. 18:30, sala 4





POKAZ: piątek 19.04, godz. 23:45, sala 3







POKAZ: sobota 20.04, godz. 15:30, sala 3

"Bitcoin FilmFest: European Halving Party" – pół-impreza, pół-konferencja, pół-festiwal filmowy

Jej miłośnicy będą mogli nie tylko obejrzeć filmy o tematyce bitcoinowej, ale i wziąć udział w warsztatach oraz spotkaniach z twórcami.I to wciąż nie wszystko!Pałac Kultury i Nauki w Warszawie będzie również gościł imprezę z okazji czwartego halvingu Bitcoina. Będzie to największa w Europie impreza na cześć tegorocznego przepołowienia Bitcoina (tzw. halving), odbywająca się pod nazwą "European Halving Party".Zorganizowane przez grupę aktywistów wydarzenie ma charakter artystyczny, edukacyjny i rozrywkowy i może sprawić, że tego kwietnia stolica Polski stanie się również stolicą europejskich bitcoinerów.Program imprezy zaplanowany na ponad trzy dni i 420 uczestników zapewni doświadczenie na pograniczu edukacji, kultury i rozrywki. Jak mówią organizatorzy: "Skoro to halving, dlaczego by nie podzielić wszystkiego na pół. Robimy więc pół-imprezę, pół-konferencję, pół-festiwal filmowy".Wśród wyświetlanych tytułów Bitcoin FilmFest znajdą się między innymi pełnometrażowe produkcje, krótsze nagrania pokazujące adopcję Bitcoina w różnych zakątkach świata oraz animacje, filmy rysunkowe i zwiastuny. Organizatorzy przygotowali również dyskusje z twórcami."European Halving Party" i "Igrzyska Halvingowe", czyli celebracje związane z historycznym, czwartym halvingiem Bitcoina i przewidują natomiastWydarzenia organizowane są przez grupę aktywistów i przyjaciół, których łączy misja promowania wolności finansowej i technologii przyszłości, jaką jest Bitcoin, szerzenia jego kultury i wartości oraz integracji społeczności.Uczestnicy "Bitcoin FilmFest" będą mogli obejrzeć pełno- i krótkometrażowe produkcje w całości poświęcone Bitcoinom. Część z nich zostanie pokazana premierowo. Oto kilka przykładowych tytułów. Wszystkie znajdziecie na stronie Kinoteki POD KINIEM TUTAJ Dirty Coin: The Controversy Behind Bitcoin Mining stara się zajrzeć w głąb ekonomii energetycznej związanej z kryptowalutą i sprawdzić, czy kontrowersyjne oświadczenia na temat energii zużywanej przez Bitcoin są prawdziwe. Gods of Their Own Religion " to film łamiący gatunkowe schematy, którego fabuła osadzona jest w technokratycznym imperium, gdzie ostatnia grupa wolnych duchów przypomina sobie prawdziwe znaczenie ludzkości i dąży do ponownego rozpalenia ognia w jej sercu. Zainspirowany i produkowany podczas lockdownu w 2020 roku, początkowo miał być jedynie krótkim, eksperymentalnym dziełem, aby zachować płynność twórczą jego autora. Ostatecznie stał się jednak produkcją pełnometrażową, która pełni rolę artystycznego wyrazu znaczenia wolności oraz społecznego przebudzenia, kwestionując tym samym status quo i prezentując złożone realia naszych czasów.Film opowiada historię Cody’ego Wilsona – twórcy pierwszej broni palnej wykonanej technologią druku 3D – oraz jego walki o wolność słowa i kodu komputerowego. Death Athletic to osobiste sprawozdanie i historia walki technologiczno-politycznej, która rzuca wyzwanie sposobom tworzenia i udostępniania informacji w erze cyfrowej. Dynamiczny dokument jest kulminacją 7 lat śledzeń twórcy Defense Distributed i jego zmagań prawnych na szczeblu federalnym, osobistych konfliktów i sprawę wolności do dzielenia się kodem przez Internet – nawet takim, który służy do skonstruowania broni palnej poprzez druk 3D. Death Athletic daje widzom szansę zajrzenia za kurtynę krzykliwych newsów i artykułów medialnych, aby móc ostatecznie rozstrzygnięcia, czy kod to przemoc, czy mowa. Jest to profil człowieka, ruchu i idei, która zawładnęła prawem do posiadania broni palnej.Jak mówią organizatorzy "Bitcoin FilmFest: European Halving Party" to z jednej strony próba oswojenia społeczeństwa z wielkimi zmianami technologicznymi, a z drugiej, edukacji o prawdziwym potencjale i humanitarnej sile tej technologii, wykorzystywanej m.in. przez obrońców praw człowieka do dostarczania pomocy humanitarnej, ucieczki przed represjami politycznymi i inflacją w krajach autorytarnych, czy umożliwiająca finansową inkluzję najbiedniejszych mieszkańców globu pozbawionych dostępu do kont bankowych.Więcej szczegółów na temat obydwu wydarzeń znajduje się na stronach:Pamiętajcie o kodzie rabatowym