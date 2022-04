Blizzard zapowiedział "Dragonflight", nowy dodatek do "World of Warcraft"

"World of Warcraft: Dragonflight"

"World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic"

Podczas specjalnej prezentacji Blizzard ogłosił nowy dodatek do kultowego mmoRPG " World of Warcraft " zatytułowany " Dragonflight ". Studio zapowiedziało również, że jeszcze w tym roku w " World of Warcraft Classic " pojawi się klasyczny dodatek " Wrath of the Lich King ".Smoki Azeroth odegrały kluczową rolę w sprawach świata, prowadząc śmiertelne rasy i wpływając na wydarzenia za pomocą posiadanej mocy – czasami dla własnych celów. Gdy ich święte lęgowiska się odrodzą, smoki wezwą bohaterów Przymierza i Hordy, aby pomogli im stawić czoła pojawiającym się zagrożeniom i tajemnicom. Po eonach uśpienia do walki gotowi są dołączyć potężni draktyrscy przywoływacze (dracthyr Evokers) – pierwsza w " World of Warcraft " kombinacja rasy i klasy.W zależności od wybranej specjalizacji klasowej, draktyrscy przywoływacze mogą atakować wrogów z dystansu za pomocą obrażeń od oddechu, kłów i pazurów lub wspierać i wzmacniać sojuszników jako uzdrowiciele dzięki mistycznym smoczym talentom. Gracze, którzy stworzą draktyrskich przywoływaczy, będą mogli zaprojektować smocze awatary, w które wcielą się w walce, a także humanoidalne formy, które posłużą im do interakcji z mieszkańcami Azeroth. Draktyrscy przywoływacze rozpoczynają grę na poziomie 58 z własną startową serią zadań i mogą wybrać grę po stronie Przymierza lub Hordy., powiedział Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment.Dodatek będzie dostępny na komputerach PC i Mac. Nie ujawniono jeszcze jego daty premiery., powiedział Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment.Gracze stworzą swoich rycerzy śmierci w trakcie aktualizacji przed premierą " World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic ". Wszyscy gracze będą mogli stworzyć swoich pierwszych rycerzy śmierci bez żadnych wymagań wstępnych. (Tworzenie kolejnych rycerzy śmierci na danym serwerze będzie wymagało posiadania postaci na poziomie 55 lub wyższym). Gracze nieposiadający odpowiednich postaci, lecz chcący stawić czoła niebezpieczeństwom Północnej Grani, mogą skorzystać z opcjonalnego natychmiastowego awansu postaci do poziomu 70, który udostępnimy w miarę zbliżania się premiery " Wrath of the Lich King Classic ".