Box Office Świat: "Gladiator II" pokonał "Obcego: Przymierze". Ridley Scott triumfuje

Zwiastun filmu "Gladiator II"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Paramount podaje, że w weekendzarobił(w rzeczywistości było to nieco mniej). Film zanotował w większości krajów małe i średnie spadki. Dzięki temu są takie miejsca (jak np. Francja), gdzie utrzymał się na pozycji lidera.Nie wszyscy są jednak pod wrażeniem filmu. W Chinach " Gladiator II " wszedł właśnie do kin i zarobił zaledwie 3,1 mln dolarów. To wystarczyło do zajęcia dopiero czwartego miejsca w lokalnym box offisie.Zagraniczne wpływy " Gladiatora II " wynoszą już jednak 165,5 mln dolarów. Tym samy po 12 dniach pokonał końcowy rezultat osiągnięty przez(164,3 mln dolarów). Już teraz jest tow historii. Na dniach zostanie piątym, bo " Królestwo niebieskie " zarobiło 171,3 mln dolarów, a " Hannibal " – 185 milionów.Globalny wynik " Gladiatora II " to 221 mln dolarów.Mocny start na świecie zanotował. W większości krajów zalicza najlepsze otwarcie dla adaptacji broadwayowskiego musicalu. Szacujemy, że w sam weekend film zarobił. Zaś w sumie na koniec tygodnia film miał na swoim koncie oficjalnie 50,2 mln dolarów.W rzeczywistości wynik musicalu jest jednak wyższy, bo w niektórych krajach (na przykład w Polsce) odbywały się pokazy przedpremierowe, z których wpływy nie są na radzie uwzględnianie. Zostaną dodane do wyników otwarcia w danych krajach.Najlepszy start " Wicked " zanotował na Wyspach Brytyjskich. Zarobił tam aż 17,6 mln dolarów. Niezły start musical miał również w Australii (6,7 mln dolarów w pięć dni), Korei Południowej (4,7 mln dolarów w pięć dni) i w Meksyku (4 mln dolarów w cztery dni).Podium kompletuje kobiecy komediodramat z Chin(Her Story). Film zarobił w weekend. Wraz z pokazami przedpremierowymi ma na koncie 21,4 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest japońska animacja(Crayon Shin-chan: Ora's Dinosaur Diary). Film znalazł się w naszym zestawieniu dzięki Chinom, gdzie właśnie miał swoją premierę i zarobił. To daje filmowi łączne wpływy na poziomie 30 milionów dolarów.Takżezarobiła świąteczna komedia akcji. Jednak potrzebowała do tego kin w 75 krajach. Zagraniczne wpływy dystrybuowanej przez Warner Bros. produkcji Amazonu wynoszą obecnie 64,2 mln dolarów, a globalne 117,1 mln dolarów.Wciąż swoich fanów ma komiksowe widowisko Sony. W naszym zestawieniu przypadła mu szósta lokata z wynikiem. Globalnie daje to 456,4 mln dolarów. Dzięki temu film wypchnął z pierwszej dziesiątki największych globalnych hitów rokuNa siódmy miejscu wylądował prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo comScore wciąż podaje przy tym tytule wyłącznie wyniki z Wysp Brytyjskich (5,4 mln dolarów), choć produkcja jest już pokazywana m.in. w Polsce i na Malcie. Jest więc prawie pewne, że w weekend film zarobił w okolicach. Łącznie na koncie ma ok. 33 mln dolarów.Z kolei chiński dramat(To Gather Around) zarobił w weekend, więc w naszym zestawieniu umieszczamy go na ósmej lokacie. Łączne wpływy filmu wynoszą 21,4 mln dolarów.