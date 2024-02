Box Office Świat: Chińczycy trzymają się mocno

Zwiastun filmu "Article 20"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Premiery na chiński nowy rok oczywiście wciąż są na czele, choć ich kolejność uległa zmianie.Numerem jeden został Zhang Yimou i jego(Article 20). Film debiutował na czwartym miejscu, przed tygodniem był trzeci, a teraz w końcu trafił na szczyt. Potrzebował do tego. Łącznie daje mu to 290,6 mln dolarów. W ciągu najbliższych paru dni zostanie trzecią premierą 2024 roku, której światowe wpływy przekroczą 300 milionów dolarów.Tymczasem, jest wicelider naszego zestawienia -(Pegasus 2). Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich seansów. Film zarobił bowiem w weekend. Łącznie daje mu to 430 milionów dolarów.Lider poprzednich dwóch notowań spadł na trzecie miejsce. Mimo to(YOLO) wciąż świetnie się sprzedaje zgarniając. Film pozostaje najbardziej kasową premierą roku z wynikiem 461,3 mln dolarów.Kwartet chiński kompletuje animacja(Boonie Bears: Time Twist). Film, który przez pierwsze dni dzielnie dotrzymywał pozostałym hitom kroku, ostatnio zwolnił. W weekend zarobił. W sumie ma więc "tylko" 255,9 mln dolarów.Najlepszą nowością tygodnia okazał się thriller paranormalny z Korei Południowej(Exhuma). Obraz trafił do koreańskich kin świeżo po premierze w Berlinie. W weekend zgarnął fantastyczne. Od premiery w środę zarobił zaś 16,8 mln dolarów.Najwyżej sklasyfikowaną hollywoodzką nowością pozostał. Muzyczna biografia w porównaniu do pierwszych pięciu dni straciła zaledwie 37%. Było to możliwe dzięki premierze w kolejnych ośmiu krajach i świetnych rezultatach tam, gdzie film trafił przed tygodniem. Weekendowe wpływy szacujemy na, co w sumie daje 49,4 mln dolarów. Po dodaniu wyników z Ameryki dostaniemy kwotę 120,6 mln dolarów.Tymczasem seriale w kinach radzą sobie fantastycznie. W minionym tygodniu do kin w 42 krajach trafiły pokazy(ostatniego trzeciego sezonu i pierwszego czwartego sezonu). Projekt puszczany pod tytułem(Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training) zarobił w weekend solidne. W Japonii animacja zadebiutowała na początku lutego i potem zaczęła stopniowo podbijać świat. W sumie globalnie przekroczono granicę 40 milionów dolarów.Z kolei druga z ubiegłotygodniowych amerykańskich nowości -- niknie w oczach. Film zarobił tylko. Nie pomogła premiera w Japonii, gdzie komiksowe widowisko zadebiutowało na piątym miejscu z wynikiem 1,1 mln dolarów. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie zaledwie 42 mln dolarów, a globalne 77,4 mln.Listę kompletuje dwójka amerykańskich weteranów filmowych: komedia romantyczna(6,0 mln dolarów) oraz familijny musical(5,2 mln dolarów).Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?