Box Office Świat: Hollywood? Jakie Hollywood? Wielki triumf Chin

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Film na razie wyświetlany jest tylko w Chinach (w tym tygodniu zacznie podbój reszty globu), a mimo to ma już na swoim koncie 1,1 mln dolarów. Jest to(lub ósma, w zależności jak liczy się " Króla Lwa "). A wszystko to w zaledwie 12 dni!Tylko w miniony weekendzgarnęła. O takich wynikach na razie nie może marzyć nawet nikt w Hollywood.Drugie miejsce należy do(Detective Chinatown 1900). Film zarobił solidne, co jednak jest jedynie kroplą tego, co zgarnęła animacja " Ne Zha 2 ". Mimo to film spokojnie okupuje drugą pozycję na liście najbardziej kasowych premier 2025 roku szybko zbliżając się do granicy 400 milionów dolarów.Po słabym początku kolejne dni były niezwykle udane dla drugiej chińskiej animacji(Boonie Bears: Future Reborn). W efekcie film awansował z czwartego miejsca przed tygodniem na trzecie w tym tygodniu. Weekendowe wpływy wyniosłyŻadna z hollywoodzkich premier tego roku na razie nie potrafi przebić się do czołówki. Honoru amerykańskiej kinematografii broni. Film miał kolejny mocny weekend zarabiając. Szczególnie udanie disnejowska produkcja wypadła w Brazylii, gdzie wpływy wzrosły aż o 34%. Film zarobił na świecie od grudniowej premiery 435,9 mln dolarów, co wraz z Ameryką daje 671,1 mln dolarów.Na piątym miejscu wylądowała czwarta z chińskich nowości wprowadzonych z okazji lunarnego nowego roku -(Creation Of The Gods II). Weekendowe wpływy wyniosły jednak już tylko, co w sumie daje 151,7 mln dolarów.Wciąż świetnie na świecie radzi sobie. Tym razem na jego konto wpłynęło. Film, który jest obecnie wyświetlany w 53 krajach, w sumie zarobił już 104 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka najnowsza animacja DreamWorks. Filmowi pomogła premiera w Wielkiej Brytanii, gdzie obraz zgarnął 4 mln dolarów. Ogólnie weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie poza granicami USA animacja zgarnęła 11,9 mln dolarów, a wraz z USA 66 mln.