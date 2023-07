Box Office USA: Gdzie te hity? Kolejny fatalny weekend dla premier

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 30 czerwca - 2 lipca



Los nowegozostał przesądzony w Cannes. Brak entuzjastycznych recenzji sprawił, że nikt nie spodziewał się po filmie wysokiego otwarcia. Jednak terazCzy wynik ten potwierdzą aktualne dane? Przekonamy się w poniedziałek.Dla Disneya jest to kolejny fatalny start ich produkcji w tym roku. Jednakorazmogły liczyć na polecanie przez widzów i dzięki temu uratowały się przed spektakularnymi porażkami.będzie miał z tym problem. W CinemaScore otrzymał ocenę B+. To nie wydaje się słabym wynikiem. Problem w tym, że ocenę zawyżają osoby po pięćdziesiątce, które stanowiły mały wycinek widowni. Młodym widzom, którzy stanowili zdecydowaną większość na seansach, film podobał się zdecydowanie mniej i wystawili mu ocenę B-.naprawdę potrzebuje małych spadków w kolejnych tygodniach. Widowisko było bowiem bardzo drogie. Według portalu Deadline samTa kosztująca ażanimacja na dzień dobry zgarnęła zaledwie. Dotychczas najgorszy start miała animacja studia sprzed dwóch lat- 6,1 mln dolarów.Na osłodę twórcom pozostaje fakt, że ta garstka, która film obejrzała, z kin wyszła zachwycona. W CinemaScoreotrzymała ocenę A-. Wydaje się jednak, że to nie pomoże filmowi. Przy ostrej konkurencji ze strony Sony i Pixara nawet dobre opinie nie zmienią w znaczący sposób frekwencji na tej animacji.I pozostajemy w temacie tegorocznych klap. Po raz kolejny na łeb na szyję poleciał w dół. Kina w ekspresowym tempie usuwają film ze swoich repertuarów (półtora tysiąca kin już z niego zrezygnowało).. Uda się to dopiero w poniedziałek lub wtorek. Wszystko wskazuje na to, że będzie większą wtopą niżNa najbliższy piątek planowane są dwie duże premiery kinowe. Sony zaproponuje horror. Z kolei Lionsgate wprowadzi komedię