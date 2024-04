Twórcy "Mów do mnie!" szykują dla A24 kolejny horror

Dwukrotnie nominowana do Oscara Sally Hawkins u twórców "Mów do mnie!"

Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że nosi tytułi jest to oryginalny pomysł reżyserów.Wiemy również, że Australijczykom udało się pozyskać prawdziwą filmową gwiazdę - dwukrotnie nominowaną do Oscara zdobywczynię Złotego Globu Sally Hawkins Zdjęcia do filmu ruszą latem.to historia Mii ( Sophie Wilde ), dziewczyny, która niedawno straciła matkę. Wraz z grupą przyjaciół bierze udział w spirytystycznej chat ruletce – za pomocą zabalsamowanej dłoni młodzi ludzie łączą się z zaświatami, pozwalając przebywającym tam duchom przejąć swoje ciała. Zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund, inaczej zjawy będą chciały zostać. Pewnego dnia reguła ta zostaje złamana. Michael Philippou są bliźniakami. Karierę w przemyśle filmowym zaczęli od założenia youtube'owego kanału RackaRacka. Licząca ponad 6,7 mln subskrybentów strona specjalizuje się w krótkometrażowych filmach z pogranicza horroru, kina akcji oraz komedii. W 2019 roku bracia przeprowadzili się z Australii do Los Angeles z zamiarem rozpoczęcia kariery w Hollywood.