Box Office USA: Guy Ritchie i Jason Statham na czele

Choć wyniki na to nie wskazują, w amerykańskich kinach właśnie rozpoczął się sezon letni. W przeszłości majowe otwarcia liczone były w dziesiątkach, a czasem nawet setkach milionów dolarów. Rekord (207,4 mln dolarów) należy do " Avengers ". Na tym tle wynik pierwszej letniej premiery roku 2021 nie wygląda spektakularnie. " Jeden gniewny człowiek " zadebiutował z kwotą 8,1 mln dolarów. To kolejny dowód na to, jak daleka droga jest jeszcze przed amerykańską branżą kinową.Trzeba jednak pamiętać, że reżyserem " Jednego gniewnego człowieka " jest Guy Ritchie , który w Ameryce nie jest szczególnie popularny. Jego poprzedni film - " Dżentelmeni ", który został wprowadzony do kin w styczniu 2020 roku, a więc jeszcze przed pandemią - zarobił na otwarcie niewiele więcej, bo 10,7 mln dolarów.Nie zmienia to faktu, że United Artists Releasing może czuć lekki zawód. W minionych tygodniach otwarcia w amerykańskich kinach były dużo bardziej spektakularne. " Jeden gniewny człowiek " może pochwalić się dopiero szóstym najlepszym debiutem tego roku. Rekordzistą pozostaje " Godzilla vs. Kong ". Jest to jedyny film w tym roku, którego weekendowe wpływy przekroczyły 30 milionów dolarów.W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna nowość " Here Today ". Obraz został wprowadzony zaledwie na chwilę do kin przez należące do Sony Stage 6 Film. Po trzech dniach ma na koncie 900 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia siódmej lokaty.Tymczasem w wielkiej bitwie fanboyowych frontloaderów ponownie lepsza okazała się japońska animacja " Demon Slayer the Movie: Mugen Train ", która w czasie trzeciego weekendu zarobiła 3,1 mln dolarów i zajęła drugie miejsce. Weekendowy wynik " Mortal Kombat " był o prawie 700 tysięcy dolarów gorszy. Wszystko więc wskazuje na to, że ostatecznie lepsze łączne wpływy będzie mieć anime. Już teraz ma wynik lepszy o półtora miliona.Tymczasem " Godzilla vs. Kong " próbuje ostatkiem sił doczłapać do granicy 100 milionów dolarów. I wciąż nie jest pewne, że to się uda. Na razie na koncie widowiska są 93 mln dolarów, z czego z weekendu pochodzi 1,9 mln.Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco: