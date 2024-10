Box Office USA: Kolejna komiksowa klapa tej jesieni. "Venom 3" z najgorszym otwarciem cyklu

Box office USA 25-27 października



Mimo to trzeci " Venom " sprzedaje się poniżej oczekiwań. Prognozowano otwarcie w okolicach 65 milionów dolarów. Teraz szacunki studia wynoszą zaledwie 51 milionów dolarów. A jeśli niedzielne popołudnie i wieczór nie będą udane, to wynik może być dużo gorszy.Tym samym jest to najgorszy start filmu o Venomie. Pierwszy w 2018 roku zgarnął 80,3 mln dolarów w weekend otwarcia, a drugi – w samym środku pandemii COVID-19 – zarobił aż 90 milionów dolarów. Na szczęście dla Sony wyniki z reszty świata nie są aż tak słabe.Z kolei nieco lepiej od prognoz radzi sobie druga z nowości tygodnia, czyli dramat papieski. Obraz zarobił 6,5 mln dolarów. Jest to wynik zaledwie przyzwoity, jednak biorąc pod uwagę, że niektórzy stawiali na zaledwie 4 miliony dolarów, Focus Features ma powody do zadowolenia.Tymczasem w limitowanej dystrybucji wciąż furorę robi. Jeden z wczesnych faworytów tegorocznego wyścigu oscarowego jest na razie pokazywany zaledwie w 34 kinach. To jednak wystarczyło, by film wskoczył do pierwszej dziesiątki zarabiając prawie 900 tysięcy dolarów.Aż cztery duże premiery planowane są na 1 listopada. Są to: thriller sensacyjny z Liamem Neesonem , czyli powrót twórców i gwiazd " Forresta Gumpa ", animacjaoraz czarna komedia