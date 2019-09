Box Office USA: Najsłabsze otwarcie DreamWorks Animation od 13 lat

Getty Images © Mark Wilson



Większość Amerykanów postanowiła darować sobie w ten weekend wyprawę do kina, najwyraźniej już oszczędzając na duże październikowe premiery. Ogólne wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą ok. 93 milionów dolarów, co jest trzecim najsłabszym wynikiem w tym roku.Niska ogólna frekwencja okazała się dobrą wiadomością dla Universal Pictures, które dzięki temu mogło świętować fakt, że siódma ich tegoroczna premiera zajęła pierwsze miejsce. Żaden inny dystrybutor nie miał w tym roku więcej numerów jeden.Do zwycięstwa nie trzeba było wiele. Według obecnych prognozzarobiło 20,9 mln dolarów. W 25-letniej historii DreamWorks Animation i na 37 wyprodukowanych filmów tylko osiem miało gorsze otwarcia. Po raz ostatni słabszy start DWA zanotowało w 2006 roku z filmem. Żaden z filmów powstałych w czasach współpracy z 20th Century Fox nie miał gorszego wyniku, choć nie zawsze udawało się zadebiutować na pierwszym miejscu. Dobrym tego przykładem jest, który na dzień dobry zarobił 23,9 mln dolarów, ale zajął drugie miejsce.najprawdopodobniej podąży śladami ubiegłorocznej animacji Warnera, która debiutowała z wynikiem 23,0 mln dolarów, by w sumie zarobić 83,2 mln dolarów. Budżet produkcji DreamWorks Animation szacuje się na 75 milionów dolarów.Choćbyło jedyną dużą premierą tygodnia, to w pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. Jest nią jeden z oscarowych pretendentów. Obraz pokazywany jest w 461 kinach i zarobił bardzo solidne 3,1 mln dolarów. W historii dystrybutora Roadside Attractions jest to czwarte najlepsze otwarcie w historii, ale trzy lepsze wyniki osiągnięte zostały w większej liczbie kin. Z kolei dla Renée Zellweger jest to drugie najlepsze otwarcie filmu, który miał premierę w limitowanej dystrybucji.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafi tylko jedna nowość, ale spodziewamy się, że ona sama zarobi prawie tyle, ile wszystkie filmy w mijający weekend. Tą premierą jest bowiem