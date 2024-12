Box Office USA: Sonic kontra Mufasa. Kto wygrywa przedświąteczny weekend?

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 20-22 grudnia



Jeszcze w piątek wydawało się, żeidzie po rekord otwarcia serii. Jednak w sobotę i niedzielę więcej osób poszło do sklepów po ostatnie sprawunki niż do kin. W efekcie aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 62 milionów dolarów. Jest toPrzyszłość filmu rysuje się jednak w jasnych barwach. Widowisko spodobało się amerykańskiej widowni i w ciągu najbliższych 10 dni będzie przyciągać do kin tłumy. Paramount wciąż jest przekonane, że będzie to pierwsza część cyklu, która w amerykańskich kinach zarobi co najmniej 200 milionów dolarów.Dużo mniejsze zadowolenie panuje w siedzibie Disneya.nie zdołał przyciągnąć widzów do kin. Ta rewizjonistyczna wersja przeszłości dwóch ważnych postaci z cyklu "Król Lew" kosztowała 200 milionów dolarów, a na dzień dobry zgarnęła zaledwie 35 milionów dolarów.Film ma jednak dobre oceny u widzów, więc okres świąteczny powinien być dla niego stabilny. Jednak o powtórzeniu sukcesuz 2019 roku nie ma rzecz jasna mowy. Disneyowi humory powinny jednak poprawić doniesienia ze świata, gdzie " Mufasa " radzi sobie stosunkowo dobrze i globalnie powinien wygrać z " Soniciem 3 " świąteczną rywalizację.Zaskakująco dobrze poradziła sobie w kinach stojąca w kontrze do dużych premier nowość chrześcijańskiego studia Angel Studios.ma jako wynik otwarcia podaną kwotę 6,1 mln dolarów. W rzeczywistości film w weekend zgarnął mniej. Angel Studios już w poniedziałek organizowało "darmowe" pokazy (to znaczy grupy wiernych nie płaciły za bilety, ale ktoś inny je opłacił), a od środy były organizowane pokazy przedpremierowe. Angel Studios nie raportowało wpływów z tych pokazów dodając je do wyniku z otwarcia.Nie wszyscy mogą jednak cieszyć się ze świątecznego nastroju. Po fatalnym otwarciunajnowsze komiksowe widowisko Sony niknie w oczach. W miniony weekend film stracił aż 72% wpływów i z trudem utrzymał się w pierwszej dziesiątce. Dokładnie taki sam spadek zaliczyła też animacja ze świata Tolkiena. I jej dni w Top 10 są również policzone.Z kolei w czterech kinach fantastycznie poradził sobie trwający prawie cztery godziny (z 1 5 minutową przerwą w środku). Jeden z oscarowych faworytów zarobił na otwarcie prawie 267 tys. dolarów, co daje średnią na kino w wysokości 66,7 tys. dolarów.Rok 2024 amerykańscy dystrybutorzy zakończą z przytupem. 25 grudnia do kin wejdą aż cztery duże premiery. Są to: horror, biografia Boba Dynala, dramat erotyczny z Nicole Kidman oraz sportowa biografia