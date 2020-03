Box Office USA: Wszystkie duże sieci kin zamknięte

Getty Images © Tom Stoddart Archive



Od dziś amerykański rynek kinowy w praktyce przestał funkcjonować. To efekt decyzji podjętych przez największe tamtejsze sieci kinowe o zamknięciu swoich przybytków. Jako ostatnia zdecydowała się na ten krok grupa Cinemark. W ten sposób od środy przestaje funkcjonować ponad 4000 kin w USA.Na razie nie wiadomo, jak długo kina pozostaną zamknięte. Regal i Cinemark nie podają nawet szacunkowych terminów. AMC z kolei sugeruje, że przestój może potrwać nawet 12 tygodni, czyli aż do czerwca!W związku z tym rozważane jest również zaprzestanie publikowania danych box office'owych. Większość szefów wytwórni uważa, że będzie to pozbawione sensu. Otwarte pozostają bowiem jedynie nieliczne kina studyjne, w których jednak praktycznie nie ma żadnych widzów.Może się więc okazać, że dane z amerykańskiego box office'u przestaną się ukazywać aż do połowy czerwca.