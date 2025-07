"Lilo & Stitch" w końcu na VOD. Znamy datę premiery

Disnejowski hit za chwilę do obejrzenia bez wychodzenia w domu

Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"

Tak przynajmniej donosi portal When to Stream. Twierdzi on, że amerykańska data premiery cyfrowej to. Oznacza to, żetrafia na platformy streamingowe dwa miesiące po premierze kinowej.Oczywiście na raziebędzie można obejrzeć tylko na tych platformach, które oferują filmy za opłatą. Na razie nie podano, kiedy film trafi na Disney+, gdzie abonenci tej platformy będą mogli obejrzeć go bez dodatkowych opłat.Film Deana Fleischera-Campa opowiada o samotnej dziewczynce z Hawajów oraz zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić skomplikowane relacje rodzinne. Niezwykła więź, która połączy Lilo i Stitcha, pozwoli im zrozumieć, czym jest prawdziwa przyjaźń. Bohaterowie odkrywają również, że najbardziej w życiu liczą się najbliżsi, którzy nigdy nie zostawią nas w potrzebie.