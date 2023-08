Box office USA: tłumy w kinach, "Barbie" ponownie najlepsza

Amerykańskie kina w świetnej formie

Box office USA 4-6 sierpnia





*wynik otwarcia z samego weekendu

Królową box office'u pozostała, która w trzeci weekend od premiery zgarnęła. Łącznie na amerykańskim koncie filmu znajduje się już 459,4 mln dolarów. Gdy dodamy do tego wpływy z zagranicy, łączne przychody komedii Grety Gerwig wyniosąNa drugim miejscu - po wyrównanej walce ze zdobywcami trzeciej i czwartej pozycji - znalazła się kolejna produkcja studia Warner Bros. -Kontynuacja niespodziewanego hitu z 2018 roku zarobiła na starcie. Choć jest to rezultat o 1/3 słabszy od wyniku otwarcia oryginału, producenci nie mają powodów do trosk. Widowisko z Jasonem Stathamem świetnie sprzedało się bowiem zagranicą (112 mln $).Najniższe miejsce na podium przypadło. Od dnia premiery biografia ojca bomby atomowej zgarnęła w amerykańskich kinach 228,5 mln dolarów. Spośród wszystkich filmów Christophera Nolana lepiej sprzedały się w USA tylko " Incepcja " (292 mln) oraz dwie części " Mrocznego Rycerza " (533 i 448 mln).Czwartą pozycję wywalczyły debiutujące w zestawieniu nowe. Animacja Paramountu pojawiła się w multipleksach już we wtorek i do niedzieli wyssała z portfeli widzów. Przychody z samego weekendu wyniosły 28 milionów. Jest to bardzo solidny rezultat, biorąc pod uwagę, że budżet produkcji to 70 milionów dolarów.Wszystkie filmy pokazywane w USA i Kanadzie zarobiły w ciągu trzech ostatnich dni. Ponadto w miniony weekend tegoroczny amerykański box office przekroczył granicę 6 miliardów dolarów. W porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku, jest to rezultat lepszy o 22%.