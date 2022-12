Brooke Shields o niemoralnych praktykach reżysera "Błękitnej laguny". Co działo się na planie kultowego melodramatu?

Brooke Shields i Christopher Atkins w "Błekitnej lagunie"

Brooke Shields i Christopher Atkins o niemoralnych praktykach na planie "Błękitnej laguny"

Brooke Shields i Christopher Atkins jako Emmeline i Richard Lestrange

Brooke Shields w scenie porodu w "Błękitnej lagunie"

O czym opowiada "Błękitna laguna"?

Emmeline Lestrange z " Błękitnej laguny " to najsłynniejsza rola w dorobku Brooke Shields . W trakcie zdjęć aktorka miała zaledwie 14 lat. W scenach, w których grana przez nią bohaterka była naga, zastąpiła ją wprawdzie dublerka, nie uchroniło to jednak twórców filmu przed krytyką. Ostatnio Shields gościła w prowadzonym przez siebie podcaście Now What? Christophera Atkinsa , czyli swojego partnera z " Błękitnej laguny ". Jego wizyta stała się okazją do wspomnień. Niestety nie należą one do miłych.Z opowieści Brooke Shields Christophera Atkinsa wynika, że plan " Błękitnej laguny " nie był najprzyjaźniejszym miejscem dla młodych aktorów. Ekranowy Richard Lestrange zwrócił uwagę, że nagość była tak ważna dla reżysera Randala Kleisera , że kiedy odtwórcy głównych ról przybyli na wyspę, gdzie powstawały zdjęcia, kazał im równomiernie opalić całe ciało. W tym celu zbudowano dla nich specjalną pozbawioną dachu chatkę, w której spędzali nago długie godziny, zażywając kąpieli słonecznych. Byli wprawdzie oddzieleni prowizorycznym przepierzeniem, ale sytuacja i tak nie była dla nich komfortowa.Dla 14-letniej wówczas Shields występowanie niemal nago przed 18-letnim Atkinsem było bardzo trudnym doświadczeniem. Aktorka czuła się niezręcznie w stroju składającym się z niewielkich skrawków materiału. Aby osłonić jej piersi, za pomocą specjalnej taśmy przyczepiono do nich jej włosy.Co gorsza, reżyserowi Randalowi Kleiserowi nie wystarczyło uczucie odgrywane na planie. Chciał, aby odtwórcy głównych ról zakochali się w sobie. Nie zważał przy tym na fakt, że Shields była wówczas niepełnoletnia.– wspomina aktorka.Jeśli wydaje się Wam, że rola rozbitka na egzotycznej wyspie jest jak płatne wakacje, jesteście w błędzie. Atkins zwrócił uwagę, że praca na planie " Błękitnej laguny " była niezwykle wyczerpująca.– wymieniał aktor. Shields dodała, że na planie nie przestrzegano zasad higieny.– powiedziała. Przyznała także, że w trakcie zdjęć nabawiła się zapalenia płuc.Dwoje małych dzieci i kucharz okrętowy cudem uchodzą z życiem z katastrofy morskiej i bezpiecznie dopływają do brzegów bezludnej tropikalnej wyspy. Kiedy kucharz umiera, chłopiec i dziewczyna muszą sami walczyć o przetrwanie. Mijają lata i Emmeline ( Brooke Shields ) i Richard ( Christopher Atkins ) dorastają w otoczeniu dzikiej i egzotycznej przyrody. Uczą się stawiać czoła wyzwaniom, który nie szczędzi im okres dojrzewania, a łącząca ich dziecięca fascynacja przeradza się w głębokie uczucie. Emmeline rodzi dziecko, a Richard otacza ją troskliwą opieką. Ale czy kiedykolwiek uda im się wrócić do cywilizowanego świata?