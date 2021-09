CINEMAP. Gosia Kuzdra zaprasza na "Blue Highway"

Zapraszamy na spotkanie i rozmowę z Gosią Kuzdrą, kiniarą, kierowniczką kina Muza w Poznaniu w latach 2007-2017, pomysłodawczynią projektu CINEMAP, w ramach którego w 11 dni odwiedziła 15 polskich kin. Spotkanie odbędzie się w U–jazdowski kino w poniedziałek, 13 września o 19:00.Gosia Kuzdra lubi włóczyć się po kinach, a potem opowiadać o tym, gdzie była, co widziała i kogo spotkała. Robi to od lat, a ostatnio zaczęła dzielić się swoim archiwum na profilach na Instagramie i Facebooku: CINEMAP_gosiakuzdra. 14 lipca tego roku wyruszyła w pierwszą trasę CINEMAP, czyli podróż dedykowaną przede wszystkim zwiedzaniu i opowiadaniu o lokalnych kinach oraz ich historii i ludziach z nimi związanych. Odwiedziła m.in. Lubin, Bolesławiec, Legnicę, Opole, Gliwice, Dąbrowę Górniczą, Zabrze, Żywiec, Katowice i Częstochowę. Swoją podróż zakończyła w Jastarni, świętując 30-lecie kina Żeglarz.Na spotkaniu opowie o swoich doświadczeniach z tej podróży i zaprezentuje odwiedzone kina. Będzie to okazja do rozmowy o kondycji polskich kin w trakcie pandemii, szansach i zagrożeniach oraz o miłości do kina.Po spotkaniu zapraszamy na pokaz filmu " Blue Highway ". To kino drogi w najlepszym wydaniu. Wystarczy wsiąść do auta z Kerry Dillonem i dać się ponieść filmowej trasie przez Stany Zjednoczone od Alabamy po Los Angeles. Dillon rozpoczyna właśnie nowe życie w Kalifornii. Kerry towarzyszy mu w drodze z Alabamy do nowego domu. Lubią swoje towarzystwo i zanim będę zmuszeni rozstać się na dłużej, odbywają nieśpieszną podróż szlakiem ulubionych filmów. Wolni, szczęśliwi, spontaniczni zatrzymują się po drodze pod byle pretekstem. Odkrywają Stany i siebie nawzajem. Romans przeplata się z czarnym humorem i absurdalnymi sytuacjami. Ich Ameryka to nieskończony plan filmowy, pełen kadrów znanych z kinowego kanonu, który dzięki entuzjazmowi i niezobowiązującej atmosferze tworzonej przez głównych bohaterów zauroczy nas od nowa.