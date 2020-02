Christoph Waltz, Guy Pearce w ekranizacji "Przenośnych drzwi"

) i Guy Pearce ) znaleźli się w obsadzie filmu. Główną rolę zagra Patrick Gibson ).pomyślane jest jako familijna komedia fantasy bazująca na cyklu Toma Holta wydanego w Polsce pod tytułem. Obraz wyreżyseruje Jeffrey Walker ). Całość powstanie dla Jim Hanson Company.Start w nowej pracy jest zawsze stresujący (zwłaszcza kiedy tak naprawdę jej nie chcesz). Gdy Paul Carpenter przychodzi do biura J.W. Wells & Co i od razu czuje się znudzony (jedynie nowa atrakcyjna koleżanka przyciąga jego uwagę), nawet nie ma pojęcia, w jakie wpadł tarapaty. Wkrótce odkrywa, że zarząd, który wypłacać mu będzie pensję, jest w rzeczywistości przykrywką dla niezwykle osobliwej lewej organizacji. Paul widzi, że dookoła dziwnie się dzieje, a w sobie (o zgrozo!) odkrywa niepokojące pokłady czarodziejskich talentów. Znajduje też tytułowe drzwi, pozornie zwykłe drzwi biurowe... Nasz bohater odnosi wrażenie, że jego szefowie większość czasu spędzają poza biurem z... czarodziejkami. Ale oczywiście się myli! Panowie spędzają czas... z goblinami! W dodatku wszystko wskazuje na to, iż szefowie potrafią czytać w myślach Paula, a różne przedmioty ot tak, po prostu pojawiają się i znikają. [notka wydawcy]