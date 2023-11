Co ogląda publiczność online na Pięciu Smakach?

Tegoroczny program azjatyckiego festiwalu filmowego został podzielony na sekcje: Asian Cinerama, Nowe Kino Azji, Kobiece oblicza Hongkongu, Focus: Indie, Retrospektywa Kinga Hu oraz Pokazy specjalne. Online dostępnych jest nadal aż 28 filmów - pełna lista tytułów: www.piecsmakow.pl/lista.do?f=v&vb=ps&mid=1459 Przedmieścia Hiroszimy, gdzie mieszka Amiko wraz z rodzicami i starszym bratem. Dziewczynka wyraźnie różni się od innych dzieci w jej wieku. Świat objaśnia na swój własny, magiczny nieraz sposób, a lęki i wyzwania ubiera w baśniowe opowieści i piosenki. wiatem kilkuletniej dziewczynki wstrząśnie niespodziewanie rodzinna tragedia, która bezpowrotnie zmieni poczucie bezpieczeństwa.Trudno właściwie powiedzieć, czy Na-mi i Sun-woo się lubią. Gnębione przez szkolne koleżanki dziewczyny trzymają się razem, w duecie nawigują szarą codzienność. Kiedy plan wspólnego odebrania sobie życia nie wypala, postanawiają udać się do źródeł swojego cierpienia i dokonać zemsty. Prowodyrką prześladowań była Chae Rin, ale przeprowadziła się do Seulu i dołączyła do głęboko religijnej wspólnoty. Wygląda na to, że znajduje się już po jasnej stronie mocy. Jednak coś w tej wspólnocie nie gra, o czym bohaterki dosyć szybko się przekonają. Debiutująca Lim nie bierze jeńców - stworzyła ostrą i pełną zaskoczeń czarną komedię, będącą anarchistyczną satyrą na współczesną Koreę.W 1933 roku Korea znajduje się pod brutalnym japońskim butem. Promykiem nadziei na wyzwolenie jest prężnie działający ruch oporu. Zagrożone japońskie władze zbierają piątkę podejrzanych w ustronnym, eleganckim hotelu, aby dowiedzieć się, kto jest nieuchwytnym Duchem, prominentną postacią w szeregach rebeliantów. Zaczyna się emocjonująca rozgrywka na śmierć i życie.Ekranizacja chińskiej powieści rozpoczyna się jak typowy film szpiegowski, ale w pewnym momencie ton opowiadania ulega zmianie i wchodzi na zaskakujące tory. Wystylizowany, wypełniony zwrotami akcji "Duch" porzuca wierność prawdzie historycznej i staje się filmową jazdą bez trzymanki.Wybór mogą ułatwić również osobiste rekomendacje selekcjonerek i selekcjonerów festiwalu: www.piecsmakow.pl/aktualnosc.do?id=682 Na stronie piecsmakow.pl w sprzedaży dostępne są karnety (190 PLN) oraz pojedyncze dostępy online do filmów (22 PLN).