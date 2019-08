Disnejowski "Deadpool 3" bez R-ki? To całkiem możliwe

Mamy niepokojące informacje dla fanów cyklu. Otóż wbrew obietnicom szefa Disneya Boba Igera, że trzeci film zachowa kategorię R, decyzja w tej sprawie wcale nie zapadła. Co więcej, wytwórnia skłania się ponoć do niższej kategorii wiekowej.Wszystko zaczęło się od Davida Leitcha , reżysera. W wywiadzie dla Yahoo stwierdził, że kolejna część wcale nie musi powstać pod kategorię R. Dodał, że słyszał o prowadzonych w Disney rozmowach, by widowisko było skierowane do szerszego odbiorcy. Wierzy jednak, że studio wie, co robi i znajdzie złoty środek, który zadowoli wszystkich.Wczoraj na Twitterze podobne sugestie przekazał dziennikarz Variety Brent Lang. Według jego źródeł Disney szuka rozwiązania, by dokonać bezbolesnego przejścia cyklu z kategorii R do PG-13. Loszależy więc od tego, czy takie rozwiązanie uda się znaleźć.Ostateczną decyzję podejmie w tej sprawie Kevin Feige . Wczoraj na spotkaniu z akcjonariuszami Disneya szef koncernu Bob Iger oficjalnie potwierdził, że to właśnie prezes Marvel Studios ma kontrolę nad wszystkimi komiksowymi postaciami Marvela należącymi dotąd do 20th Century Fox.