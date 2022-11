Disney: trzęsienie ziemi na szczycie. Szef studia wyrzucony! Kto go zastąpi?

Bob Chapek musiał odejść

Do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło w weekend w Disneyu, największym medialnym koncernie na świecie. Bob Chapek nie jest już jego szefem. Jego następcą został Bob Iger, który był już szefem Disneya przed Chapekiem.Decyzja rady nadzorczej była szokiem nawet dla najwyższego kierownictwa Disneya. Kiedy w sobotę rozesłano wewnętrzny komunikat w tej sprawie, wiele osób w niego nie uwierzyło, uznając mail za formę phishingu. Publicznie koncern potwierdził informację w niedzielne popołudnie.Bob Chapek jest związany z Disneyem od 30 lat. Kiedy Bob Iger w końcu pożegnał się z kierowniczym stanowiskiem koncernu w lutym 2020 roku, to właśnie jego wybrał na swojego następcę.Niestety Chapek od samego początku miał pod górkę. COVID-19 doprowadził do gwałtownego załamania wpływów z parków rozrywki.Szybko też objawił się jego brak doświadczenia w relacjach z największymi gwiazdami. Branża filmowa była zszokowana tym, że Chapek zdecydował się na publiczną wojnę ze Scarlett Johansson , kiedy ta wyraziła niezadowolenie z jego decyzji o wprowadzeniu "Czarnej Wdowy" jednocześnie do kin i na platformę Disney+. Doprowadziło to do złożenia przez aktorkę pozwu przeciwko koncernowi (sprawa zakończyła się pozasądową ugodą). Jeden z szefów konkurencyjnej wytwórni powiedział wtedy portalowi Variety, że jest to najbardziej kompromitująca rzecz, jakiej był świadkiem w czasie całej swojej kariery w Hollywood.Kolejnym fatalnym posunięciem Chapeka okazało się jego milczenie w sprawie ustawy przegłosowanej na Florydzie powszechnie nazywanej jako "Don't Say Gay". To doprowadziło do wyjścia pracowników Disneya na ulice i publicznego wyrażania swojego niezadowolenia z postawy swojego szefa. Zmuszony do zmiany stanowiska Chapek przesadził w drugą stronę, co wywołało negatywną stronę ze strony republikańskiego gubernatora Florydy i konserwatywnych władz stanu. W konsekwencji zagrożone zostały biznesy koncernu (aż 40% pracowników znajduje się właśnie na Florydzie).Mimo to w czerwcu tego roku rada nadzorcza zdecydowała się przedłużyć kontrakt Chapeka, który miał pozostać szefem Disneya przez kolejne trzy lata.Dlaczego więc zaledwie kilka miesięcy później został wyrzucony? Wszystko wskazuje na to, że kroplą, która przelała czarę goryczy, były najnowsze wyniki finansowe, które przestraszyły Wall Street. Po ich publikacji akcje koncernu mocno spadły.W publicznym oświadczeniu koncern Disneya uzasadnia powrót dawnego szefa wyzwaniami, przed którymi staje spółka. Ich zdaniem tylko Iger jest w stanie przeprowadzić bezpiecznie koncern przez spodziewany biznesowy sztorm.Nie należy się dziwić. To właśnie Bob Iger doprowadził do gigantycznego rozwoju koncernu. Został szefem Disneya w 2000 roku, zastępując Michaela Eisnera. To za jego rządów Disney kupił Pixara w 2006 roku, Marvela w 2009 roku, LucasFilm w 2012 roku oraz 21st Century Fox w 2019 roku. To on rozwinął disnejowskie parki rozrywki w Chinach otwierając jeden z Hongkongu, a drugi w Szanghaju. To pod jego kierownictwem powstały platformy Hulu i Disney+.Bob Iger kilkukrotnie żegnał się z posadą, ale zawsze przedłużał kontrakt, ponieważ nie udawało mu się znaleźć odpowiedniego następcy. Wiele osób uważało, że i w 2020 roku nie przestanie być szefem. Jego decyzja o wyznaczeniu na swojego następcę Bob Chapeka była przez wielu przyjęta sceptycznie. Z tego też powodu jeszcze przez rok Iger pozostał w firmie piastując stanowisko Executive Chairman.Teraz znów do najważniejszych zadań Igera będzie znalezienie odpowiedniego człowieka na stanowisko szefa Disneya. Czy tym razem uda mu się to lepiej?