Anthony Mackie wraca na plan "Nowego wspaniałego świata" jako Kapitan Ameryka

Anthony Mackie jako nowy Kapitan Ameryka – zobacz zdjęcia

Mackie wcieli się w Kapitana Amerykę w nowym filmie Marvela " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ". Rolę tę przejął po Chrisie Evansie i jak się okazuje, zanim do tego doszło, pod uwagę branych było aż 11 innych aktorów.Nowa odsłona porównywana jest do " Kapitana Ameryki: Zimowego Żołnierza " z 2014 roku. Teaser opublikowany podczas CinemaCon ujawnił natomiast, że w widowisku pojawi się Harrison Ford jako Thaddeus Ross, który będzie próbował zwerbował postać Mackie do odbudowania zespołu Avengersów po tym, co spotkało ich w " Końcu gry ". Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " trafi do kin 14 lutego 2025 roku.