Reżyser Darren Aronofsky został Polakiem! Jego rodzice o tym marzyli

Darren Aronofsky dostał polskie obywatelstwo

"mother!"

Darren Aronofsky – najważniejsze dzieła

"Wieloryb", reż. Darren Aronofsky – zwiastun

Pełnomocnik reżysera w Polsce – mec. Marcin Mamiński – podał w wywiadzie dla "Wprost", że plany Aronofsky'ego w związku z pozyskaniem polskiego obywatelstwa nie wzięły się znikąd, a– mówi Mamiński.(...)– tłumaczy Mamiński. I zdradza:Więc się stało. Gratulujemy.Aronofsky wychował się w Brooklynie i ukończył wydział filmu Uniwersytetu Harwarda. Jego film dyplomowy " Supermarket Sweep " był w 1991 roku nominowany do studenckiego Oscara. Na dużym ekranie zadebiutował fabułą " Pi ". Inspiracją do tego filmu były studia reżysera w Izraelu, gdzie chasydzi opowiedzieli mu o znaczeniu liczb w języku hebrajskim. Film ten przyniósł Aronofsky'emu nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Sundance w 1998 roku.Od tego czasu każde jego kolejne dzieło wywoływało wśród widowni silne emocje – a z całą pewnością żaden jego film nie przeszedł bez echa. W jego filmografii znajdziemy takie dzieła, jak " Requiem dla snu ", " Źródło ", " Zapaśnik ", a także " Wieloryb " z zeszłego roku, za kreację w którym Brendan Fraser odebrał Oscara.Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.