Mark Duplass wraca do "Dziwaka". Właśnie skończył serial "The Creep Tapes"!

"The Creep Tapes" – jeszcze więcej Dziwaka

"Creep"

"Dziwak" – zwiastun

Pierwszy część "Dziwaka" opowiada o tytułowym bardzo dziwnym człowieku, który zaprasza do siebie do domu na odludziu młodego filmowca pod pozorem udokumentowania jednego dnia ze swojego życia dla swojego nienarodzonego syna. Bohater utrzymuje, że jest umierający i chce, by w ten sposób synek miał szansę go poznać.Ale... Dziwak jest dziwakiem. I wkrótce zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy.Serial wyprodukowali Mark Duplass we współpracy ze swoim bratem Jayem Duplassem pod szyldem Brothers Productions.