Disney szykuje musical z piosenkami Lionela Richiego

W wytwórni Walt Disney Studios trwają prace nad musicalem z piosenkami Lionela Richiego W filmie pod roboczym tytułem "All Night Long" znajdą się wszystkie największe hity autora "Hello". Scenariusz przygotowuje Peter Chiarelli (" Bajecznie bogaci Azjaci ", " Narzeczony mimo woli "). Projekt powstaje z myślą o dystrybucji kinowej. Piosenkarz , który aktualnie piastuje rolę jurora w popularnym programie "American Idol", zgłosił się do Disneya z pomysłem na musical w styczniu tego roku. Koncept szybko dostał zielone światło. Richie ma na koncie ponad sto milionów sprzedanych płyt, cztery statuetki Grammy oraz Oscara za piosenkę "Say You Say Me" do filmu " Białe noce ".