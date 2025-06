Dokument "Zaufaj mi" w czerwcu w kinach

Zwiastun filmu "Zaufaj mi"

Po entuzjastycznie przyjętej polskiej premierze na festiwalu Millennium Docs Against Gravity , filmw reżyserii debiutującej Joanny Ratajczak rusza w trasę po kinach studyjnych w całej Polsce.To intymny i poruszający dokument o relacji Alicji i Sebastiana – pary mieszkającej w Berlinie, która na nowo musi zdefiniować miłość i wolności w związku.Na ekranie obserwujemy codzienność dwojga ludzi, których związek zostaje wystawiony na próbę, gdy jedno z nich postanawia szczerze wyrazić swoje potrzeby i pragnienia. Alicja, wychowana w tradycyjnej polskiej rodzinie, staje w obliczu konieczności przewartościowania wszystkiego, co do tej pory było fundamentem jej życia. Film stawia odważne pytania o granice kompromisu, autentyczność, tożsamość i redefinicję relacyjnych norm.Zrealizowany we współpracy z HBO Max i ARTE dokument wyróżnia się szczerością, emocjonalną siłą oraz wyjątkową oprawą muzyczną, stworzoną przez Natalię Mateo.Filmmożna zobaczyć w czerwcu w kilkunastu miastach w Polsce. Pokazom towarzyszą spotkania z twórcami, bohaterami, psychologami i seksuologami.Projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.Olsztyn, 6 czerwca, 20:00Ełk, Ełk, 7 czerwca ( spotkanie z psychologiem) 18:30, Łódź, 8 czerwca ( spotkanie z psychologiem) 17:00, Kraków, 9 czerwcaKatowice, 10 czerwca, 19:00, Warszawa, 10 czerwca, 19:00, spotkanie z producentem, Gdańsk, 10 czerwca ( spotkanie z reż.) 18:00, Opole, 13 czerwca,, Szczecin, 15 czerwca (spotkanie z bohaterką, Alicją ) 18:30, Warszawa, 16 czerwca, 20:30 ( spotkanie w ramach filmoterapii Martyny Harland), 17 czerwca ( spotkanie z psychologiem), Kraków, 18 czerwcaPełna lista pokazów i repertuar dostępny jest również na FB https://www.facebook.com/silverframeproduction na Instagramie filmu @trust_me_film2025 oraz na stronach kin.