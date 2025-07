Thor nie będzie już pośmiewiskiem. Nowa plotka o "Avengers: Doomsday"

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

Jaką rolę będzie pełnił Thor w "Avengers: Doomsday"?

Zwiastun filmu "Thor: Miłość i grom"

Dziennikarz mówił ow nowym odcinku podcstu "The Town". I to w nim ujawnił, że. Oczywiście zagra go ponownieBelloni twierdzi, że choć w filmie pojawi się sporo postaci z nowszych produkcji Marvela (w tym bohaterowie " Thunderbolts* " i " Fantastycznej 4 "), to Marvel zamierza opierać się w dużej mierze na dobrze znanych fanom MCU widzom. To ma zagwarantować, że widowisko okaże się filmowym wydarzeniem nie tylko sezonu, ale całego roku.Oczywiście oficjalnie niewiele o filmie wiadomo. Nieoficjalnie co chwilę pojawiają się nowe rewelacje. Źródłem niektórych z nich są sami filmowcy, jak choćby Matt Shakman , reżyser wchodzącego właśnie do kin widowiska " Fantastyczna 4: Pierwsze kroki ". W jednej z wypowiedzi stwierdził, że to Reed Richards będzie przewodził Avengers w " Doomsday ". Później musiał się z tych słów wycofywać.trafi do kin w grudniu przyszłego roku.