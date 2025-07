Biały Dom wydaje oświadczenie po premierze 27. sezonu "South Park"

Ugoda, zwolnienie znanego komika. Co czeka "Miasteczko South Park"?

Zapowiedź serialu "Miasteczko South Park"

Pierwszy odcinekpoświęcony jest Donaldowi Trumpowi , a w szczególności pozwom, jakie składa przeciwko osobom i instytucjom, które publicznie go krytykują.Wśród pozwanych był i Paramount, który tuż dzień premierą nowego sezonupodpisał z twórcami wartykontrakt na prawa do emisji i streamingu. Paramount został pozwany za program publicystyczny Donald Trump groził również, że może zablokować umowę przejęcia Paramountu przez Skydance.wartą kilkanaście milionów dolarów (plus dodatkowe ustępstwa). Ale to nie wszystko. Zaledwie kilka dni temu Hollywood z szokiem przyjęło wiadomość, że należąca do Paramountu stacja CBSPo premierze pierwszego odcinka 27. sezonu serialuna reakcję Białego Domu nie trzeba było długo czekać.– czytamy w komunikacie przesłanym do portalu Variety. –Portal Deadline donosi, że Biały Dom był uprzedzony o zawartości pierwszego odcinka. Paramount i Skydance na razie nie komentują sprawy.