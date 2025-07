Tak! Dorosły Jason Voorhees powraca!

Prequel "Piątku trzynastego" jednak z dorosłym Jasonem

Zwiastun filmu "Piątek 13-go", w którym po raz ostatni pojawił się Jason

to serial pomyślany jako prequel słynnego cykluSkupi się on na postaci matki Jasona, Pameli. Zagra ją w serialu Linda Cardellini W serialu ma się pojawić mały Jason . Rolę otrzymał Callum Vinson Ponieważ serial jest prequelem, mało kto spodziewał się, że wzobaczymy dorosłego Jasona . Jednak Dread Central twierdzi, że tak właśnie się stanie. Co więcej, portal wie nawet, kto się w niego wciela. To doświadczony kaskader i spec od praktycznych efektów specjalnych (głównie z użyciem ognia)Portal twierdzi, że dorosły Jason pojawi się przynajmniej w jednym odcinku. Nie wie jednak, w jaki sposób twórcy zamierzają go wykorzystać.Za steramistoi teraz Brad Kane (" Tokyo Vice "), który przejął pałeczkę w sierpniu 2024 roku po odejściu Bryana Fullera