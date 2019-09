Dyskutuj, oceniaj i wybieraj na Pięciu Smakach!

People's Jury jest unikalnym projektem, w którym to nie branżowi specjaliści, ale pełni pasji i energii amatorzy oceniają filmy konkursowe oraz podejmują decyzję, który z festiwalowych tytułów otrzyma Grand Prix. Nasza formuła sprawdza się od lat, tworząc wyjątkowy łącznik między widownią a organizatorami.W tym roku po raz kolejny wybierzemy 11 osób, którym miłość do kina i Azji oraz świetny warsztat dziennikarski pozwolą na profesjonalną ocenę filmów konkursowych i wyłonienie zwycięzcy Festiwalu. Co więcej, tegoroczna edycja zostanie poszerzona o nową tematykę. Dzięki warsztatom prowadzonym przez aktywnych krytyków filmowych i badaczy kina Azji, uczestnicy zostaną przygotowani do współpracy z festiwalami filmowymi. Jak przygotować dobrą prelekcję oraz udane spotkanie z twórcami? Czy dobry opis filmu może sprawić, że widzowie będą szturmowali salę kinową? Jak właściwie wygląda organizacja imprezy pokroju Pięciu Smaków? Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi już w listopadzie.Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie, bez górnej granicy wiekowej, które nie zajmują się zawodowo dziennikarstwem ani krytyką filmową. W poprzednich edycjach gościliśmy m.in. blogerów, studentów kierunków filologiczny i kulturoznawczych oraz pasjonatów Azji.Rekrutacja do tegorocznej edycji People's Jury rusza 10 września i potrwa do 13 października. Wystarczy wykonać krótkie zadanie recenzenckie, w którym zademonstrujesz swój potencjał dziennikarski, kreatywność oraz ciekawe spojrzenie na kino azjatyckie. Zapoznaj się z regulaminem wyślij zgłoszenie do 13 października na adres jury@piecsmakow.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 16 października.W 13. Peoples Jury przewidujemy kilka miejsc dla uczestników poprzednich edycji. Przypominamy, że jurorem można zostać tylko dwa razy!Wszystkie koszty (wyżywienie, zakwaterowanie i transport) pokrywa organizator.Prace Peoples Jury koordynować będzie Marcin Krasnowolski - dziennikarz i filmoznawca, miłośnik kina azjatyckiego, przede wszystkim koreańskiego oraz hongkońskiego, interesujący się przepływem inspiracji pomiędzy twórcami z różnych kontynentów. Współpracuje z festiwalami filmowymi i zajmuje się międzynarodową produkcją telewizyjną. Publikował m.in. w "Newsweeku", "Bloomberg Businessweeku", "Trendach kultury", "Kinie" oraz na portalach Filmweb i Stopklatka.