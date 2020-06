Ekrany - nowy numer już w sprzedaży

Postępujące zmiany klimatyczne, zwiększający się poziom zanieczyszczenia środowiska, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, coraz większa liczba wymierających gatunków zwierząt i roślin – czy to odpowiedzialne rozmawiać w takim momencie o nowych zjawiskach artystycznych? Jak mówić o przyszłości kina, gdy sama kategoria przyszłości staje się coraz mniej pewna?W nowym numerze "Ekranów" podjęty zostaje temat relacji medium ze środowiskiem. Rozwój kina – technologiczny czy artystyczny – to jeden z przejawów przekonania o dominacji człowieka. Nowy numer z jednej strony krytycznie przygląda się nadużyciom filmowców wobec ekosystemu, z drugiej – szuka sposobów angażowania się mediów audiowizualnych w kwestie ekologiczne. Ekokino to kino, które jest świadome powstawania w epoce antropocenu. Jest to też kino, które wykazuje nową wrażliwość i wizję świata w stanie kryzysu. Jest to w końcu kino, które pokazuje dwuznaczną fascynację obrazami katastrofy w kulturze wizualnej. Ten numer ma przypomnieć o uważności na otaczający świat.