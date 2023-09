Ekscytujące debiuty na Pięciu Smakach. Ogłaszamy pierwsze tytuły konkursu

"Tajemniczy pieczeniarz"

Karnety są już dostępne!

Praca nad sekcją konkursową to zawsze wyzwanie, które niesie ze sobą poczucie odpowiedzialności. Bo jak za pomocą zaledwie jedenastu filmów opowiedzieć o tym, co najbardziej rezonuje w kinematografiach tego pełnego różnic kontynentu, uchwycić bicie jego serca? Rezultatem nierzadko trudnych wyborów jest więc sekcja pełna wyrazistych obrazów Azji, których twórcy z pewnością jeszcze nie raz dadzą o sobie znać. Widzowie Pięciu Smaków będą mogli odkryć ich u progu karier, a także porozmawiać o filmach podczas sesji Q&A i nieformalnych spotkań po seansach.Z Korei Południowej przyjadą Lim Oh-jeong, reżyserka rebelianckiego " Witaj w piekle " i Lee Jeong-hong, twórca stojący za wspaniale nietypowym "Tajemniczym pieczeniarzem". Filmy te są argumentem na potwierdzenie tezy, że Koreańczycy mają kino we krwi. Ograniczone budżety czy brak doświadczenia często początkującej ekipy filmowej nie były dla nich przeszkodą. Obok wnikliwej obserwacji społecznej można tu znaleźć przewrotne komediowe tony.Z kolei Makbul Mubarak przywiezie z Indonezji " Autobiografię " – gęstą, klaustrofobiczną psychodramę, która rozlicza się z grzechami indonezyjskiej dyktatury, zaglądając w najciemniejsze zakamarki pełnej przemocy polityki i lokalnych historii. To odważny debiut i kandydat Indonezji do Oscara za rok 2024, za który Mubarak (dawniej krytyk filmowy) został już doceniony na zeszłorocznym festiwalu w Wenecji."Jiogmanse" / "Hail to Hell", reż. Lim Oh-jeong, Korea Południowa 2022, 109’[kino+online]Trudno właściwie powiedzieć, czy Na-mi i Sun-woo się lubią. Gnębione przez szkolne koleżanki, dziewczyny trzymają się razem, w duecie nawigują przez szarą prowincjonalną codzienność. Kiedy plan wspólnego odebrania sobie życia nie wypala, postanawiają udać się do źródeł swojego cierpienia i dokonać zemsty. Prowodyrką prześladowań była Chae Rin i to ona będzie musiała zapłacić teraz za krzywdy. Tymczasem agresorka przeprowadziła się do Seulu, dołączyła do głęboko religijnej wspólnoty i wygląda na to, że jest już po jasnej stronie mocy. Jednak coś w tej wspólnocie nie gra, o czym połączone misją, choć niedopasowane bohaterki dosyć szybko się przekonają.Debiutująca Lim nie bierze jeńców, realizując ostrą, zaskakującą czarną komedię, będącą bezlitosną satyrą na współczesną Koreę."Goein" / "Wild Roomer", reż. Lee Jeong-hong, Korea Południowa 2022, 136’[tylko kino]Gi-hong pracuje w wykończeniówce jako stolarz. Żyje od kontraktu do kontraktu, mieszka w dużym, pustawym domu na przedmieściach, zaprzyjaźniając się z właścicielem i jego żoną. Pewnego dnia wspólnie odkrywają, że samochód Gi-honga ma dziwne wgniecenie w dachu. Prywatne śledztwo, które przeprowadza bohater, ma na celu ustalenie, co się stało. Rozwiązanie zagadki wprowadzi do opowieści kolejną postać, która zachwieje posadami życia Gi-honga i jego otoczenia.Dojrzały debiut, który mistrzowsko skupia się na niezręczności codziennych międzyludzkich interakcji, otrzymał dwie nagrody na festiwalu w Busan, dając nadzieję, że reżyser szybko ponownie wejdzie na plan filmowy."Autobiography", reż. Makbul Mubarak , Indonezja, Francja, Niemcy, Polska, Singapur, Filipiny, Katar 2022, 115’[kino + online]W indonezyjskim miasteczku Rakib dogląda pustej rezydencji należącej do emerytowanego generała Purny. Gdy generał wraca do domu, by – ubiegając się o stanowisko burmistrza – rozpocząć kampanię wyborczą, chłopak nawiązuje z nim więź. Relacja młodego, nieopierzonego Rakiba z przeżartym cynizmem i poczuciem bezkarności dojrzałym mężczyzną pogłębia się, rodząc nieoczekiwaną spiralę przemocy. Autobiografia " to odważny głos w kinie kraju, którego nierozliczona przeszłość unosi się w powietrzu niczym gęsty smog, zatruwając każdy aspekt życia narodu. Produkcja nie doszłaby do skutku, gdyby nie wsparcie kilku krajów, także Polski – znakomite zdjęcia do „Autobiografii” zrealizował Wojciech Staroń.- online, w całej Polsce: 15 listopada – 3 grudnia 2023, online- w kinach: 15–21 listopada 2023, Warszawa, Kino Muranów, KinotekaDostępne są dwa rodzaje karnetów:– umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. W programie znajdzie się co najmniej 37 filmów pełnometrażowych. Liczba karnetów jest ograniczona.– umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Online dostępnych będzie co najmniej 27 filmów z programu festiwalu. 