FOTO: Czaszka z czaszek na plakacie "Predatora"

3 2 1



Z okazji odbywającego się w San Diego Comic-Conu do sieci trafił nowy plakat widowiska. Wy możecie mu się przyjrzeć poniżej:Spektakularne polowanie przenosi się z odległych zakątków kosmosu wprost na ulice niewielkiego miasteczka na amerykańskiej prowincji. Najgroźniejsi łowcy wszechświata są silniejsi, mądrzejsi i bardziej śmiercionośni niż kiedykolwiek wcześniej, ulegli bowiem modyfikacji genetycznej, wzbogacając się o DNA innych gatunków. Kiedy mały chłopiec przypadkowo sprowadza ich ponownie na Ziemię, jedynie oddział byłych żołnierzy i skromny nauczyciel mogą zapobiec zagładzie rasy ludzkiej.Obraz trafi do kin we wrześniu.