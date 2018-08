BIULETYN: Film o Flipie i Flapie, plakaty "Predatora" i "Aquamana"

Home is calling. #Aquaman - In theaters December 21. pic.twitter.com/zsADFOAp09 — Aquaman Movie (@aquamanmovie) 2 sierpnia 2018







Festiwal Filmowy w Londynie ogłosił, że na zamknięcie pokazany zostanie film. W biografii aktorów, którzy stworzyli pamiętne role Flipa i Flapa wcieli się Steve Coogan John C. Reilly . Do sieci trafiło też ich oficjalne zdjęcie. [za: Deadline] Lamorne Morris dołączył do obsady komiksowego widowiska. Wcieli się w postać Wilfreda Wigansa, młodego naukowca, który nieoczekiwanie zostaje sojusznikiem głównego bohatera. [za: Deadline] James Norton wystąpi w, czyli ekranizacji "Małych kobietek", którą wyreżyseruje Greta Gerwig . [za: Deadline]W sieci pojawił się nowy plakat widowiska. [za: Coming Soon] Michelle Buteau znalazły się w obsadzie. Jest to serialowy reboot filmu z 1996 roku. [za: Deadline] Amy Poehler będzie producentką. Jest to historia piątki rodzeństwa, która zamierza walczyć o dom, w którym mieszkali od urodzenia, a którego właściciel chce się pozbyć ich rodziny. [za: Variety]Pojawił się ruchomy plakat filmu. [za: Twitter]Zdjęcia domają się rozpocząć w październiku. Film będzie kręcony w Los Angeles. Za kamerą stanie Gary Dauberman . [za: Omega Underground]