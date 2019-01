Nawet scenarzyście "Predatora" nie podoba się zakończenie

W tym tygodniu wyszło na jaw, jak wyglądały inne planowane zakończeniaw reżyserii Shane'a Blacka . Przy okazji scenarzysta Fred Dekker zdradził, że nie jest fanem tego, które ostatecznie znalazło się w filmie.Przypomnijmy, że film kończy się sceną, w której () ludzie odkrywają zawartość kapsuły pozostawionej przez Predatora-renegata. Znajduje się w niej "predatorobójcza" zbroja przypominająca kombinezon Iron Mana. Scena została nakręcona w ostatniej chwili, w ramach dokrętek, jako próba zainteresowania widowni potencjalnym sequelem filmu.Podobno powstały jeszcze trzy wersje tej sekwencji - każda nawiązująca do serii o Obcym. W jednej z nich w kapsule znajdował się śpiący człowiek w masce przypominającej Facehuggera. W drugiej - Ellen Ripley we własnej osobie. W trzeciej - dorosła Newt z Dekker wyraził swoje niezadowolenie z zakończenia filmu we wpisie na Facebooku: