Filmowe przeboje ferii zimowych 2023 w Cinema City

Filmowe przeboje ferii zimowych 2023 w Ofercie Rodzinnej Cinema City:

Ferie zimowe to czas najbardziej wyczekiwany przez uczniów, ale dla rodziców stanowią wyzwanie, jak ciekawie zagospodarować czas najmłodszych. Jeśli dni wolne od szkoły spędzacie w mieście, to koniecznie musicie zaplanować wspólny czas w kinie. Zachęcamy do korzystania z Oferty Rodzinnej, dzięki której dorośli płacą za bilet tyle co dzieci i mają możliwość wyboru zestawów przekąsek w atrakcyjnych cenach. W miastach, w których aktualnie trwają ferie odbywają się też specjalne, przedpremierowe pokazy filmowe dla młodych widzów.Które tytuły warto zobaczyć z dziećmi? Postanowiliśmy ułatwić Wam podjęcie decyzji, włączając do Oferty Rodzinnej tytuły, które każdy z Was może obejrzeć bez ograniczeń wiekowych. Wszystkie zebraliśmy w jednym miejscu www.cinema-city.pl/oferta-rodzinna. Na szczególną uwagę zasługują: film przygodowy z malowniczymi krajobrazami Himalajów w tle " Pimi z Krainy Tygrysów " i animacje " Kot w butach: Ostatnie życzenie ", " Zadziwiający kot Maurycy " oraz " Mumie ". W różnych lokalizacjach w trakcie trwania ferii zobaczyć można na długo przed premierą "Szczęście Mikołajka", film, którego główny bohater znany jest dzieciom już od dziesięcioleci. Pimi z krainy tygrysów " – fabularny film przygodowy o osieroconym nastolatku, który pewnej nocy ratuje małego tygryska przed bezlitosnymi kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy chłopiec, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między nim i młodym tygryskiem rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń! Film nie tylko fantastycznie pokazuje siłę relacji człowieka ze zwierzęciem, pełną przygód drogę do celu, ale też urzeka egzotycznymi dla nas, himalajskimi krajobrazami i dalekowschodnią kulturą. Zadziwiający kot Maurycy " to pierwszy animowany film fabularny oparty na twórczości Terry'ego Pratchetta . W polskiej wersji językowej głosu tytułowemu bohaterowi użycza Piotr Adamczyk . Kot Maurycy obmyśla przekręt doskonały. Wspierany przez "cichego wspólnika" wędruje od miasta do miasta, naciągając ludzi na rzekomą "plagę szczurów", którą tylko dźwięk magicznego fletu jest w stanie pokonać. Prawda jest jednak taka, że gryzonie to dobrzy kumple Maurycego, bardzo sprytni i wygadani, a instrument jest zaczarowany tylko z nazwy. Jako że nikt nie podejrzewa oszustwa, interes idzie świetnie i gang Maurycego szybko się bogaci. Prawdziwe wyzwanie jednak dopiero przed ekipą. Wszystko zaczyna się, kiedy wesoła szajka trafia do miasteczka, w którym ktoś inny próbuje wcielić w życie własny niecny szwindel. Czy Maurycy i spółka, wspierani przez córkę burmistrza – Melissę, zdołają odkryć, kto za tym wszystkim stoi i uratować mieszkańców, zanim będzie za późno? Kot w butach: Ostatnie życzenie " to na ten film czekali fani kociego, awanturniczego kompana Shreka na całym świecie. Główny bohater tym razem doigrał się – angażując się we wszelkie możliwe awantury stracił osiem żyć, pozostało mu jedno, ostatnie. Ta wiadomość jest dla niego wstrząsem i na chwilę wytrąca go z dotychczasowego stylu życia. Ale szybko nadarza się okazja, aby odwrócić los. Kot w butach udaje się w misję, która pozwoli mu na wypowiedzenie ostatniego życzenia. Marzenie o wielu życiach, a także przypadkowo spotkani kompani towarzyszą mu w szalonej ekspedycji. Czytelny, ale nienachalny morał, doskonała ścieżka dźwiękowa i sprawnie poprowadzona akcja to największe atuty tej animacji, która podobać się będzie nie tylko młodym widzom. Mumie " Czy można sobie wyobrazić, że we współczesnym Egipcie, ale głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii? A w nim toczy się równoległe życie. To w tym właśnie mieście, zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta w ciągu najbliższych siedmiu dni. Niestety podczas ostatniej ekspedycji archeologicznej zostaje odnaleziony i zabrany pierścień niezbędny do zaślubin. Kiedy Thut orientuje się, że go nie ma, wraz z dwójką towarzyszy wkracza do współczesnego nam świata, aby go odnaleźć. Muszą przemierzać nieznany Londyn i wiąże się to z ogromną liczbą przeszkód i wyzwań.W Ofercie Rodzinnej Cinema City dostępne są dwa rodzaje biletów: bilet Rodzinny ulgowy (dla dziecka do lat 12) oraz bilet Rodzinny normalny (dla osoby dorosłej). Oba w tej samej, ulgowej cenie. Bilet rodzinny upoważnia także do skorzystania ze specjalnej oferty barowej na rodzinne zestawy przekąsek i napojów.Drugą, ciekawą opcją na rodzinne wyjście do kina z dziećmi jest wybór tytułów pokazywanych w ramach Taniej Środy, gdy bilety kosztują od 16,90 zł.