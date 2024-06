Jake Gyllenhaal spotka narzeczoną Frankensteina

Jake Gyllenhaal w "The Bride!"

Zwiastun filmu "Road House", którego gwiazdą jest Jake Gyllenhaal

pierwotnie pomyślane zostało jako film platformy Netflix. Projekt okazał się jednak zbyt kosztowny i platforma z niego zrezygnowała. Film nie trafił do kosza tylko dlatego, że uratowało go Warner Bros.Tytułową. Kogo zagra Jake Gyllenhaal , tego na razie nie wiadomo. W obsadzie są również: Penelope Cruz Akcjatoczy w latach 30. XX wieku. Samotny potwór Frankensteina udaje się do Chicago. Odnajduje tam dr. Euphroniusa i prosi go, by pomógł mu stworzyć dla siebie towarzyszkę. Wspólnymi siłami przywracają do życia zamordowaną młodą kobietę.Premiera planowana jest na październik 2025 roku.