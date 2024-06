Nowy (stary) scenarzysta "Szybkich i wściekłych 11"

Zach Dean powraca do uniwersum "Szybkich i wściekłych 11"

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

Pierwotnie jedenasta część " Szybkich i wściekłych " miała stanowić całość z częścią dziesiątą. Projekt pomyślany był jako wielki finał popularnej części rozpisany na dwa filmy.nie spełnili jednak finansowych oczekiwań studia; film zarobił tylko 714 milionów dolarów. To wynik nieosiągalny dla większości tytułów (w tym roku na razie może się nim poszczycić jeden film), ale dla tej serii to rezultat fatalny. " Szybcy i wściekli 7 " dla przykładu zgarnęli 1,5 mld dolarów.Z tego też powodu studio postanowiło zmienić wizję ostatniej części. Jej budżet, choć wciąż imponujący, będzie o połowę mniejszy niż dziesiątki. Producenci zapowiadają powrót do korzeni, mniej ekstrawagancji i egzotycznych lokacji. Scenariusz nowej wersji finału mieli przygotować Oren Uziel . Jednak w najnowszym wpisie na Instagramie Vin Diesel jako scenarzystę podaje Zach Dean znany jest najlepiej z widowiskaoraz kryminału. Zna jednak serię " Szybcy i wściekli ". Pomagał przy scenariuszu dziesiątej części.W " Szybkich i wściekłych 10 Dom Toretto i jego przyjaciele musieli zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem w ich historii. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmie " Szybcy i wściekli 5 " z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante, był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn jest celem zemsty Dantego.