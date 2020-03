Filmweb zachęca do akcji #zostańwdomu

Dołączcie z nami do akcji #zostańwdomu! Aby pomóc Wam przyjemnie spędzić ten trudny czas, stworzyliśmy dla Was nową sekcję. Na #zostańwdomu znajdziecie kolekcje filmów i seriali, które warto obejrzeć w wolnym czasie, a także newsy ze świata filmu dotyczące koronawirusa i teksty Redakcji.Wśród list filmów i gier znajdziecie tytuły na różne okazje, nie tylko w sam raz na apokalipsę. Dzięki nim przekonacie się, że jutro będzie lepiej, ale też będziecie mieli okazję w samotności nawet na 127 godzin zagłębić się w rozmyślaniach o tym, że nie wszystko stracone. A jeśli to dla Was wciąż za mało, rzucamy Wam koło ratunkowe w postaci listy seriali, od których trudno będzie się Wam oderwać.W dziale "Koronawirus" poczytacie newsy o wpływie epidemii na przemysł rozrywkowy. Znajdziecie tam aktualności dotyczące box office'u, wstrzymanych produkcji i działań na rzecz ratowania branży kinowej podejmowanych przez różne organizacje.Sekcja #zostańwdomu to także miejsce, w którym zebrane zostały redakcyjne materiały przygotowane w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Znajdziecie tam rekomendowane przez naszych Redaktorów zestawienia filmów i seriali, które umilą Wam czas spędzony w domu. Sekcję #zostańwdomu znajdziecie TUTAJ . Który z rekomendowanych tytułów obejrzycie najpierw?